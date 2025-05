DALI introduceert de KORE in meerdere nieuwe kleurvarianten

De KORE integreert de gepatenteerde Balanced Drive SMC Technology in de woofers en midrange, wat resulteert in een lineair motorsysteem met verminderde vervorming. De nieuwe EVO-K Hybrid Tweeter combineert een soft dome met een ribbon-element voor een brede frequentierespons. Een speciaal ontwikkelde midrange driver en een geavanceerde crossover met SMC-KORE inductors dragen bij aan de geluidskwaliteit. De behuizing is vervaardigd uit gebogen hout met een Amara Ebony fineer en een cementgebonden basis.

De EPIKORE-serie, een evolutie van de EPICON-reeks met technologieën uit de KORE, krijgt in november 2025 een witte uitvoering voor alle modellen. De serie omvat de EPIKORE 11 en wordt uitgebreid met de EPIKORE 3, 7 en 9. De EPIKORE-modellen delen de EVO-K Hybrid Tweeter Module en SMC Gen-2 magneettechnologie voor minimale vervorming. Clarity Cone drivers met een papier-houtvezelmix zorgen voor detaillering. SMC Gen-2 wordt toegepast in de drivers en crossovers. De EVO-K Hybrid Tweeter combineert een soft dome met een planar tweeter.

Zowel de KORE als de EPIKORE-serie worden in Denemarken ontworpen en gebouwd. De KORE is nu te bestellen, terwijl de witte EPIKORE-modellen in november beschikbaar komen.