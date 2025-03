Lenovo lanceert nieuwe Yoga 7 2-in-1 convertibles op MWC 2025

In twee nieuwe laptopseries zijn er straks convertibles beschikbaar. Lenovo noemt het altijd ‘2-in-1’ waarbij het dus zowel een laptop als tablet tegelijk is. Zo wordt de Aura Edition, een samenwerking tussen Lenovo en Intel, uitgebreid met de Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition, aangedreven door Intel Core Ultra, (vanaf 1.849,01 euro) en de Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Aura Editions. De fabrikant noemt dit AI-laptops dankzij de Smart Modes die zich dynamisch aan de gebruiker aanpassen voor optimale prestaties in zowel een werk- als privé-omgeving. Ook is er dankzij Smart Share een makkelijke koppeling tussen je Android-telefoon en de convertible en heb je via Smart Care real-time ondersteuning en probleemoplossing. Meer bekend is er echter over de nieuwe Yoga 7 2-in-1 serie.

Dit is de Lenovo Yoga 7 2-in-1 serie

Naast deze 2-in-1 Aura Editions is daar ook de Yoga 7 2-in-1 serie. Volgens Lenovo is dit de ultieme combinatie van een digitaal schetsblok met de kracht van een volwaardige pc. Je kunt kiezen uit een 16-inch of een 14-inch. Het zijn Copilot pc’s met een 360 graden scharnierontwerp waarmee gebruikers moeiteloos kunnen schakelen tussen tablet-, tent- en laptopmodus voor maximale creatieve flexibiliteit. Via de optionele Yoga-pen (stylus) wordt tekenen en schrijven volgens Lenovo nog vloeiender en preciezer.

Beide laptops zijn uitgerust met krachtige AMD Ryzen AI 300 Series-processors en een 50 TOPS NPU, die in combinatie met Lenovo AI Core voortdurend het vermogen en de prestaties optimaliseren, ongeacht het gebruiksscenario.

De beschikbare 2.8K PureSight OLED Touch-displays op zowel de 14” als 16” modellen leveren volgens de fabrikant een heldere en vloeiende visuele ervaring, met een piekhelderheid van 1.100 nits en een verversingssnelheid van 120Hz. Dit zorgt ervoor dat creaties tot leven komen met levendige kleuren en haarscherpe details. Deze convertible laptops zijn echt ontworpen voor de creatieveling.

Prijs en beschikbaarheid

De Lenovo Yoga 7 2-in-1 (16″, 10) is verkrijgbaar vanaf maart 2025, met een verwachte vanafprijs van 1299 euro. De Lenovo Yoga 7 2-in-1 (14″, 10) is verkrijgbaar vanaf maart 2025, met een verwachte vanafprijs van 1099 euro.