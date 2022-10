Smart Living Project: slim en goedkoop de auto opladen

Myenergi Zappi v2.1

Ook onze autolader – de Zappi v2.1 – is een slimme autolader, uitgerust met diverse handige opties, slimme modi en een eigen app. Geheel op zichzelf staand is de Zappi al vrij smart in te richten. Zo beschikt de autolader over dynamic load balancing. Deze functie zorgt ervoor dat continu gekeken wordt naar de beschikbare hoeveelheid stroom, de opgewekte stroom (indien je zonnepalen hebt) en het stroomverbruik van je huis. Wanneer load balancing gebruikt wordt zorg je ervoor dat jouw energienetwerk niet overbelast kan raken. De autolader stelt zijn laadvermogen namelijk naar beneden bij zodra er teveel stroom gevraagd wordt door andere apparaten in huis. De auto laadt wat langzamer als gevolg. Is er juist stroom over? Dan schakelt de laadpaal bij om die stroom te gebruiken en je auto sneller op te laden. Op deze manier slaan de ‘stoppen’ in huis nooit door en ben je verzekerd van een soepele werking van je energienetwerk in huis.

De installatie hebben we in het vorige artikel besproken. Voor het slim instellen van de Zappi v 2.1 zijn vooral de verschillende modi van belang, die we overigens ook verderop gebruiken in combinatie met het domoticasysteem. Met de juiste instellingen kan de Zappi zelf al een hoop automatiseren en optimaliseren. In eerste instantie zetten we de Zappi op de ECO+ modus, waarbij puur en alleen zonne-energie gebruikt mag worden (al kun je zelf het percentage zonne-energie verlagen). Hebben we toch snel wat meer nodig, dan is één van de Boost-modi in te schakelen. Nu is dat geen probleem aangezien we veel zon hebben, maar als je minder zonnepanelen hebt of het slechter weer is kan de normale ECO-modus de betere keuze zijn. Hiermee wordt de zonne-energie gebruikt als deze beschikbaar is (en niet al door het huis zelf gebruikt wordt) en indien nodig wordt dit aangevuld met stroom vanuit het net. Er is overigens ook nog een Fast-modus waarmee de auto op maximale snelheid volgeladen wordt en er niet naar de zelf opgewekte energie wordt gekeken.

Via de app van Myenergi is de autolader in de basis te bedienen. Op het homescherm krijg je een fraaie weergave van de energiestromen en via elk icoontje kom je in een grafiekweergave. Het icoontje van de autolader geeft toegang tot de belangrijkste instellingen. Hier kun je de modus aanpassen, het percentage groene (eigen) energie aanpassen en de boost instellen en activeren. Voor de rest is er in de app eigenlijk niets in te stellen. Daarvoor moet je naar het apparaat zelf.

Er is echter ook nog een online portal voor jouw Zappi en daar staat een belangrijke optie in als je slim wilt laden op basis van jouw energietarieven. Hier kun je namelijk aangeven welke energieleverancier jij hebt en de normale en daltarieven invoeren. Echter, veel interessanter wordt het wanneer je variabele (of flexibele) tarieven gebruikt, bijvoorbeeld van Tibber of Frank Energie. De prijs van een kWh aan stroom varieert bij deze aanbieders per uur en dus is het belangrijk dat grootverbruikers in huis hierop inspelen. Gelukkig zijn die tarieven elke dag, voor het begin van de dag, bekend en kun je die gebruiken in je smarthome. Zappi heeft een eigen optie in de portal, onder de opties waarin jouw locatie ingesteld wordt. Hier kun je de energieleverancier (in dit geval dan ‘Flexibel Tariff’) kiezen en vervolgens bij het tarief kiezen voor ‘Flexibel Tariff NL’. Zet de Zappi vervolgens in de ECO+ modus, geef aan dat de auto voor een specifieke tijd een specifiek aantal kW moet laden en de Zappi zorgt ervoor dat er zo goedkoop en slim mogelijk geladen wordt. In de eerste plaats met de zon, maar als die er niet (genoeg) is worden de goedkoopste uren gebruikt. Ideaal, al moet je dus nog wel handmatig instellen dat de auto voor een specifieke tijd bijgeladen moet worden. Dit kan als eenmalige sessie of als schema dat zich herhaalt. Overigens kan het ook interessant zijn deze optie te gebruiken wanneer je geen variabele tarieven hebt. Door de Zappi te laten laden op de goedkope momenten wordt immers ook het net ontlast.