Overspraak reductie

“Vanaf het begin probeerden we te ontdekken hoe kabels op elkaar inwerken en beïnvloeden. Wanneer ik als voorbeeld een stroomkabel erbij neem, zagen we hoe het signaal weglekt of hoe de stroom ruis naar andere kabels afgeeft. Wat we vervolgens ontdekten is dat het vooral de uiteinden van de kabel en niet de kabel zelf die de boosdoeners zijn. Het zijn vooral de connectoren die de meeste ‘uitstoot’ veroorzaken. Vervolgens keek ik hoe we dit probleem konden tackelen en zo kwamen we op het idee van een overspraak reductie oplossing. Daarmee probeerden we de koppeling tussen geleiders in de kabel te verminderen, maar tot onze grote verbazing bleek het ook een aantal andere problemen op te lossen die door versterkers worden veroorzaakt! Dat is dus een verrassing want hoe verklaar je dit? Als je slechts naar één voedingskabel en één signaalkabel kijkt, krijg je emissies van de voedingskabel naar de signaalkabel omdat de voedingskabel een grote stroom transporteert. We wisten al dat het grootste deel van deze lekkage afkomstig is van de uiteinden van de kabel. Alleen toen we eenmaal het project hadden bedacht om dit te elimineren, ontdekten we dus ook dat het grootste deel van de ruis dat we wilden neutraliseren, afkomstig is van de versterker. Dus probeerden we vervolgens een apparaat te maken dat deze koppeling of overspraak opheft. Toen we dit uiteindelijk hadden gerealiseerd, merkten we dat het veel effectiever werkt of veel meer effect heeft om de dominante overspraak bij de versterker zelf aan te pakken en niet bij de kabel. Dat was een verrassende winst voor ons. Laten we zeggen dat we vervolgens een kabel hebben ontwikkeld die niet alleen de stroom of het signaal overdraagt, maar die ook in staat is om de fout stroomopwaarts in de versterker te corrigeren. Deze overspraak onderdrukking kan, afhankelijk van het systeem, tien decibel bedragen. Als laatste moet ik er wel bijzeggen dat je heel kostbare meetapparatuur nodig hebt om dit soort relatief kleine hoeveelheden overspraak in een oceaan van signalen tijdens de ontwikkeling te detecteren. Ik heb daarom aanvullende software en hardware moeten ontwikkelen. Deze fungeert als een ultra precieze spectrum-

analyzer, die de tweewegs overspraak tegelijkertijd kan meten. Hierdoor zijn we in staat om de ‘reducer’ in de toekomst nog verder te verfijnen waardoor deze klank vervalsende overspraak nog verder kan worden verminderd.”