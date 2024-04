IsoAcoustics show bij Bender hifi op zaterdag 25 mei 2024

De luisteropstelling

Dankzij de IsoAcoustics switch kan je tijdens de demonstraties ook echt meteen het verschil horen tussen de standaard meegeleverde spikes onder Focal Kanta No 2 luidsprekers en de werking van de IsoAcoustics Gaia. Dat verschil laat elke set eigenlijk wel horen, maar: Om ogen en oren te verwennen, staat er in de luisterruimte een mooie audioset met de eerder genoemde Focal Kanta No 2 (twee paar dus).

Verrassing

Kom kijken, maar kom vooral luisteren en laat je verrassen door hoe IsoAcoustics de akoestiek verbetert en jouw audio-installatie de hoofdrol gunt. Ga je tijdens de show over tot aanschaf van een set IsoAcoustics, dan mag je rekenen op een leuke korting.

Doorlopend demo’s

De demonstraties zijn doorlopend en de toegang is natuurlijk gratis. De demo’s worden verzorgt door Ronald van Ovost van IsoAcoustics en Harald Strik van Bender hifi. Uiteraard zorgt Bender hifi voor koffie en thee. Harald Strik nodigt je van harte uit: “We maken er een leuke, gezellige en interessante show van! Kom en laat je verrassen!” Kom jij het ook horen?

Goede bereikbaarheid

Bender hifi is goed bereikbaar met openbaar vervoer en de auto. Vanaf het station Arnhem Velperpoort is het slechts 250 meter lopen naar Bender hifi. In de Steenstraat is beperkte parkeergelegenheid, vandaar dat we een parkeergarage aanbevelen. Vanaf parkeergarage Velperpoort en parkeergarage Musis is het ook 250 meter lopen.