‘Nieuwe Chromecast met Google TV 4K komt er binnenkort aan’

Al begin 2023 verschenen de eerste geruchten omtrent een opvolger van de Chromecast met Google TV 4K. Inmiddels is 2024 al een tijdje onderweg en hebben we eigenlijk nog steeds geen idee wanneer we een opvolger van de Chromecast met Google TV 4K uit 2020 kunnen verwachten. Toch lijkt daar binnenkort verandering in te komen.

Website 9to5Google zegt meer informatie te hebben over de nieuwe mediaspeler. Volgens een bron komt het nieuwe model onder andere met een nieuwe afstandsbediening. Het gaat echt om een opvolger van het 4K-model uit 2020. Wederom met een 4K-resolutie en voor dezelfde prijs als het huidige model. Alhoewel dezelfde prijs, het gaat om de prijs in dollars van 49,99 dollar. Hier is de mediaspeler, aanbiedingen uitgezonderd, altijd voor rond de 70 euro te koop geweest.

Nieuwe afstandsbediening met Magic Button

Hoe dan ook, volgens de bron gaat het nieuwe model ook een stukje sneller worden. En dat mag ook wel, want de vier jaar oude Chromecast is niet meer de snelste. Zo krijgt het nieuwe model waarschijnlijk een nieuwe chipset en meer geheugen. De nieuwe afstandsbediening lijkt eerder al uitgelekt te zijn. We zien onder andere meer knoppen, waaronder een zogenaamde Magic Button. Hoe het precies werkt weten we nog niet, maar misschien biedt de nieuwe remote de mogelijkheid om zelf een snelkoppeling naar je favoriete streamingdienst in te stellen. Wanneer Google de nieuwe Chromecast 4K gaat lanceren is nog niet bekend. Mogelijk gaat dit op 14 mei gebeuren tijdens Google I/O.