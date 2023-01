Samsung’s SmartThings iOS-app ondersteunt nu Matter

Samsung laat al een tijdje duidelijk zien vol op Matter in te zetten. De nieuwe standaard voor het smart home zit verwerkt in nieuwe producten van het bedrijf en natuurlijk het eigen SmartThings smart home-platform.

Eerder maakte de Zuid-Koreaanse fabrikant al bekend dat televisies van het bedrijf kunnen ingezet worden als SmartThings-hub én ondersteuning voor Matter krijgen. Ook kondigde het bedrijf een SmartThings-station aan dat verwerkt zit in een draadloze oplader en liet het weten de SmartThings-hub te voorzien van Matter-ondersteuning.

De Android-versie van de SmartThings-app heeft sinds oktober al ondersteuning voor Matter, maar nu is het eindelijk ook de beurt aan gebruikers van een iPhone of iPad. Om de standaard daadwerkelijk te gebruiken is natuurlijk wel een Matter controller nodig, zoals de SmartTings-hub.

Wil je meer weten over de Matter-standaard? Lees dan ons uitgebreide achtergrondartikel over wat Matter precies is.