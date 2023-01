Samsung breng tin 2023 tal van nieuwe televisies op de markt, waaronder nieuwe Neo QLED-modellen, twee series met QD-OLED-televisies en een hele reeks aan microled-televisies in de CX-series. Een belangrijke vernieuwing in bijna al deze modellen is dat de televisies dienst kunnen doen als smarthomehub.

Het is niet langer nodig om een aparte SmartThings dongle aan te schaffen om Zigbee- en Thread-apparaten aan te sluiten en te bedienen. In 2023 wordt de SmartThings Zigbee & Matter Thread One-Chip Module namelijk rechtstreeks in Samsung-producten gebouwd. En voor de ultieme verbonden apparaatervaring synchroniseert SmartThings automatisch apparaten. Niet alleen Samsung-apparaten worden verbonden, maar ook apparaten van andere fabrikanten die compatibel zijn.

Simpel gezegd kun je binnenkort dus jouw Samsung televisie – maar mogelijk ook koelkast of smartphone – gebruiken als SmartThings Hub. Hiermee kun je alle compatibele apparaten beheren, bedienen en automatiseren. Met de ondersteuning van Matter is dat aanbod van apparaten in de toekomst waarschijnlijk zeer groot.