Samsung kondigt Matter-updates voor SmartThings hubs en app aan

Samsung heeft de beschikbaarheid van de Matter-functionaliteit aangekondigd, waarmee apparaatbediening via de SmartThings-app mogelijk wordt. SmartThings-hubs zullen een draadloze update ontvangen en de SmartThings Android-app zal worden bijgewerkt. Met deze update kunnen SmartThings-gebruikers al hun Matter-compatibele apparaten bedienen vanuit één enkele app, in plaats van meerdere apps van verschillende fabrikanten.

Samsung was een van de eerste bedrijven die de Matter-certificering ontving. Met de Matter Controller-functionaliteit is het eenvoudiger om te verbinden met zowel Samsung-apparaten als apparaten van derden. In mei 2022 kondigde SmartThings zijn Partner Early Access Program aan. Dit programma geeft geselecteerde partners een voorsprong bij het testen van de SmartThings-hub en mobiele software met Matter-functionaliteit, wat bijdraagt aan het verwezenlijken van een Matter-compatibel ecosysteem.

SmartThings ondersteunt de multi-admin-functionaliteit, waarmee je Matter-apparaten kunt bedienen vanaf meerdere platforms en apps. Eerder deze maand kondigden Samsung en Google een uitgebreide samenwerking aan om de ondersteuning voor multi-admin naar een hoger niveau te tillen, de interoperabiliteit te verbeteren en voor een betere gebruikerservaring te zorgen. Het open platform van SmartThings is al een van de grootst geïntegreerde ecosystemen en daar komen de Matter-gecertificeerde producten van merken als Google Nest, Eve Systems, Nanoleaf en Yale binnenkort nog bij.

Advertentie

De Matter Controller-ondersteuning van SmartThings wordt geïntroduceerd op de tweede en derde generatie van de SmartThings Hub en op de Aeotec Smart Home Hub. Alle hubs blijven Zigbee-, Z-Wave- en Local Area Network-apparaten ondersteunen, inclusief WiFi en Ethernet, en zullen via het netwerk worden bijgewerkt om ondersteuning van Matter-apparaten met WiFi, Ethernet en het Thread-protocol mogelijk te maken.