SharkNinja introduceert 20 nieuwe producten in Europa

SharkNinja, een productontwerp- en technologiebedrijf, kondigt vandaag de 2024-productline-up aan tijdens zijn allereerste Europese lanceringsevenement. Een reeks van 20 nieuwe producten zullen in 2024 de Europese markt betreden. Daarnaast doet het bedrijf zijn eerste Europese intrede in nieuwe productcategorieën met de introductie van Shark’s nieuwe FlexBreeze Fan, evenals Ninja’s nieuwe FrostVault Cooler-assortiment.

In 2024 zullen de vier verschillende merken Shark Clean, Shark Beauty, Ninja Kitchen en Ninja Outdoor 20 nieuwe producten uitbrengen op de Europese markt. Zo plant het bedrijf met zijn nieuwe Shark FlexBreeze Fan om een nieuwe categorie buitenkoeling te lanceren – inspelende op de consumentenbehoefte om meer tijd buiten door te brengen. Daarnaast onderstreept de introductie van het Ninja FrostVault Cooler-assortiment de ambitie van het bedrijf om door te breken binnen de koelerindustrie.

SharkNinja zal ook innoveren in de categorie luchtzuivering om consumenten tijd en geld te besparen, met de introductie van zijn nieuwe NeverChange luchtreinigers in heel Europa. Bovendien heeft het bedrijf zijn heteluchtfriteuse geüpgraded tot de nieuwe reeks Double Stack Airfryers, die het dubbele aantal voedsel bereiden zonder kostbare aanrechtruimte in beslag te nemen.

Zeven nieuwe Shark-producten

Al met al kondigt SharkNinja zeven nieuwe Shark-producten aan. Ook breidt het bedrijf zijn huishoudelijke omgeving en het robot-, nat- en droogassortiment uit en verwelkomt het een nieuwe toevoeging aan het haarverzorgingsassortiment. Nieuwe toevoegingen aan het Shark Clean-assortiment zorgen voor vlekkeloze huizen, waaronder:

Shark Matrix Robot, een reinigingsapparaat dat indrukwekkende zuigkracht en sonisch dweilen combineert;

Shark StainStriker Pet Stain & Spot Cleaner, een lichtgewicht die vlekken en geuren onmiddellijk verwijdert met 20x meer vlekslagkracht;

Shark HydroVac, een drie-in-één reiniger voor harde vloeren die stofzuigt, dweilt en zichzelf reinigt;

Shark Steam & Scrub mop met Steam Blaster-technologie.

Shark Beauty introduceert zijn Shark SmoothStyle in Europa. De haartool is ontworpen om het haar in model te brengen en glad te strijken met behulp van geavanceerde verwarmde kamtechnologie.

13 nieuwe Ninja-producten

SharkNinja bevestigt ook dat Ninja in 2024 13 nieuwe producten zal introduceren om zijn gewilde assortiment uit te breiden. Ninja Outdoor introduceert:

Ninja Woodfire Pro Connect XL Electric BBQ Grill & Smoker, de meest geavanceerde grill en buitenroker;

Ninja PROCHEF Connected Thermometer, een nieuw slim culinair hulpmiddel dat is ingesteld om de kookervaring te vergemakkelijken en keer op keer perfecte resultaten te leveren.

Het Ninja Kitchen-assortiment breidt ook uit in 2024, waaronder:

Ninja CREAMi DELUXE Ice Cream & Frozen Drink Maker, een nieuw baanbrekend CREAMi-model voor consumenten met vier nieuwe functies – de opvolger van de Ninja CREAMi die viraal ging op TikTok;

Ninja Ceramic Cookware-assortiment, dat langdurige anti-aanbakprestaties biedt;

Ninja Detect Duo Power Blender Pro, de slimste blender tot nu toe in Europa;

Ninja Combi Multi-Cooker, Oven & Air Fryer, ter uitbreiding van zijn snelkookassortiment.

Over de exacte lanceerdata van elk product en de prijzen is nog niets bekendgemaakt.