Nieuwe Samsung SmartThings Station zit verstopt in draadloze oplader

Samsung is terug met een nieuwe hub voor je smarthome. SmartThings Station, zoals de nieuwe hub officieel heet, heeft een aantal bijzondere eigenschappen. Niet alleen zit het verwerkt in een object dat je misschien wel dagelijks gebruikt, een draadloze oplader voor je telefoon, ook doet het dienst als Thread Border Router, is er daarmee dus ondersteuning voor Matter en natuurlijk voor SmartThings zelf. In november kondigde Samsung al verschillende updates aan om Matter-ondersteuning toe te voegen.

Het SmartThings Station is een klein vierkant apparaatje, vergelijkbaar met diverse andere hubs. Op de vlakke kant kun je echter je telefoon of oordopjes draadloos opladen. Dit kan met een snelheid van maximaal 15W. Uiteraard kan je al je SmartThings-apparaten verbinden, maar is de nieuwe smarthomehub ook helemaal klaar voor de nieuwe smarthomestandaard Matter.

Het apparaat is uitgerust met een fysieke knop waarmee je bepaalde scenes of automatiseringsregels kunt starten of wijzigen. Je kunt een enkele keer klikken, dubbelklikken of even vasthouden. Dit kun je uiteraard naar wens programmeren in de SmartThings-app. Ook kun je de draadloze oplader gebruiken om een scene te starten, bijvoorbeeld een ‘Goedemorgen-routine’ wanneer je in de ochtend je telefoon van de draadloze lader haalt. De hub werkt ook met SmartThings Find service om je gadgets te kunnen vinden, ook in combinatie met de Galaxy SmartTags.

Prijs en beschikbaarheid

Of de nieuwe hub in een draadloze telefoonlader ook naar Europa komt is op dit moment nog niet bekend. Het SmartThings Station lanceert voor 59,99 dollar in Zuid Korea en de Verenigde Staten. Je kunt kiezen uit de kleuren wit of zwart.