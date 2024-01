Eufy X10 Omni Pro: robotstofzuiger met kunstmatige intelligentie

We hebben meerdere nieuwe robotstofzuigers gezien tijdens de CES 2024 in Las Vegas, waaronder de Deebot X2 Combo. Veelal gaat het om hoger geprijsde modellen. Eufy komt dit keer met een iets betaalbaarder alternatief in vergelijking met alle echte high-end modellen. Toch heeft ook dit model veel te bieden, waaronder kunstmatige intelligentie met AI See. Hiermee worden obstakels onderweg automatisch ontweken, waarna de route direct weer vervolgd wordt. Volgens de fabrikant moet de Eufy X10 Omni Pro meer dan honderd verschillende objecten herkennen.

De zuigkracht van deze robotstofzuiger is 8.000Pa. Navigeren doet dit model middels iPath Laser tech. Een gemaakte kaart van het huis vind je vervolgens terug in de bijbehorende app waar je vervolgens nog aanpassingen kunt doen of verboden zones kunt instellen. De Eufy X10 Omni Pro leegt automatisch bij het thuisstation, kan tevens dweilen en deze dweil zelf schoonmaken en drogen (45 graden hete lucht) en kan automatisch de dweil tot 12mm omhoog brengen zodat je tapijt niet nat wordt. Een nieuwe Pro-Detangle Comb moet ervoor zorgen dat haren niet vast komen te zitten. Het Mop Master 2.0-systeem, het dweilgedeelte van deze robotstofzuiger, beschikt over dual mops en kunnen tot 1 kilogram druk uitoefenen op de vloer. Dit moet zorgen voor een veel beter dweilresultaat.

Prijs en beschikbaarheid

Over Europa is nog niets bekend, maar de Eufy X10 Omni Pro is beschikbaar vanaf 20 februari in de Verenigde Staten voor 799 dollar.