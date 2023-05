Eerste Matter-verlichting te koop met Nanoleaf Essentials-serie

Nanoleaf zette vanaf de start al direct vol in op de nieuwe smarthomestandaard Matter. Zo zijn onder andere de Nanoleaf Lines, Shapes en Elements te gebruiken als Thread Border Router, dus je hebt verder geen vervelende extra hubs meer nodig. De Nanoleaf Essentials zijn van een flinke update voorzien. Eerder al beschikbaar voor Apple Home en aangekondigd voor Matter. Nu zijn de lampen ook daadwerkelijk verkrijgbaar als Matter-variant.

Zo zijn er de Matter-over-Thread bulbs, slimme lampen in diverse varianten die je kunt gebruiken binnen de smarthomestandaard Matter. Nanoleaf lanceert de E27 (grote fitting), GU10 (spotjes), B22 en zogenaamde Downlight-spotjes in de Essentials-serie. De lampen werken via Matter over Thread, zijn te bedienen met de app, je kunt wittinten en 16 miljoen kleuren selecteren en verder customizen met de Nanoleaf-app. Let op dat je dus een smarthome hub voor je ecosysteem nodig hebt en een Thread Border Router. Een Apple HomePod Mini, Apple TV 4K (tweede generatie) of Google Nest Hub kan het allebei.

Naast de slimme lampen is er ook de Matter Lightstrip Starter Kit en Expansion Pack met Matter-ondersteuning. Een starterkit is verkrijgbaar in twee meter of vijf meter lengte. Ook zijn er expansion packs te koop met een lengte van één meter en twee meter. Ook de lightstrips zijn in diverse wittinten en in 16 miljoen kleuren naar je wensen aan te passen.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De B22 en E27 lightbulbs in de Nanoleaf Essenstial Matter-serie zijn per direct verkrijgbaar. De GU10 en de Downlights later in 2023. Je kunt ze los kopen, of in een 3-pack of 4-pack. De prijzen zijn als volgt:

B22: 19,99 euro of 49,99 euro (3-pack)

E27: 19,99 euro of 49,99 euro (3-pack)

GU10: 19,99 euro of 49,99 euro (3-pack)

Downlight: 24,99 euro of 89,99 euro (4-pack)