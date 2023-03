De Matter-standaard voor het slimme huis werd met veel bombarie en dus hoge verwachtingen aangekondigd maar we wachten nog steeds op die vloedgolf aan compatibele producten én voorbeelden van die naadloze Matter-werking. Gaat die vloedgolf er überhaupt komen en is Matter wel dé smarthomestandaard van de toekomst?

Dat is een vraag die we sinds een paar maanden vaker gesteld krijgen, want helemaal soepel verloopt de uitrol van Matter niet. Er zijn nog weinig tot geen producten die Matter-compatibel zijn, de producten die er wel zijn voldoen in de eerste tests niet allemaal aan de hoge verwachtingen en fabrikanten lijken op elkaar te wachten om vol in de nieuwe standaard te stappen.

Belkin is één van de bedrijven die onlangs besloten heeft voorlopig niet met Matter aan de slag te gaan en de keuze later wellicht te heroverwegen. En hoewel Signify niet zegt dat het Matter voorlopig links laat liggen kunnen we tussen de zinnen door wel lezen dat Signify niet alle risico’s wil nemen door als eerste grote fabrikant Matter te ondersteunen.

Signify laat tegenover Hueblog weten dat er nog hard gewerkt wordt aan de Matter-update voor de Philips Hue Bridge, waarmee alle Hue-producten binnen het Matter-ecosysteem kunnen werken. De update wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld, zonder verdere beloften. Natuurlijk moet de software perfect werken, zeker voor een merk als Philips Hue, maar de vraag is of je als grote fabrikant met een enorme (positieve) reputatie op het gebied van smarthome als eerste wilt zijn met een standaard die zichzelf nog niet bewezen heeft. Ook zonder die standaard biedt Philips Hue namelijk veel mogelijkheden om te verbinden met andere platformen en is de ervaring vrijwel altijd erg goed.

Signify zegt het vanzelfsprekend niet, maar het lijkt erop dat Matter zich eerst moet bewijzen met merken die zich er volledig aan gebonden hebben, voordat ook grote spelers de definitieve ‘overstap’ maken. Uiteindelijk is de belofte van Matter immers dat het dé standaard voor het slimme huis moet worden die bestaande standaarden als Z-Wave en Zigbee kan vervangen, en consumenten gaan ook Signify hier aan houden.