Nieuwe Google Nest Cams en Doorbell: dit zijn de vier nieuwe camera’s

De Google Nest Cam (batterij) is de eerste camera van Nest op batterijen die je zowel binnen als buiten kunt gebruiken. De nieuwe Google Nest Doorbell is tevens de eerste videodeurbel van het bedrijf die werkt op batterijen. Daarnaast is er een Google Nest Cam met Floodlight (camera met schijnwerper) en de tweede generatie Nest Cam op netvoeding. Deze bedrade binnencamera is tevens de goedkoopste Nest Cam ooit.

Slimme beveiliging

Volgens Google Nest zijn de nieuwe camera’s en de nieuwe deurbel gemaakt om alleen de relevantste meldingen door te sturen. Belangrijke gebeurtenissen worden gedetecteerd en je kunt als gebruiker zelf bewegingszones instellen of filteren op mensen, huisdieren en voertuigen. De Nest Doorbell kan daarnaast ook een notificatie op je smartphone geven wanneer er een pakketje voor de deur ligt. Het verwerken en interpreteren van de beelden gebeurd op het apparaat zelf, dat moet leiden tot meer privacy en beveiliging. Voor een deel van de functies is daarnaast geen abonnement vereist op Nest Aware. Dat is een groot voordeel ten opzichte van de vorige generatie camera’s. Met een Nest Aware-abonnement (5 euro per maand) kun je wel meer functies ontgrendelen, zoals de evenementengeschiedenis uitbreiden van drie uur naar 30 of 60 dagen en 24/7 continue videogeschiedenis op bedrade Nest Cams met Nest Aware Plus (10 euro per maand).

Volledig geïntegreerd binnen de Google Home-app

De Nest Cam en Nest Doorbell kun je dankzij de batterij overal in huis gebruiken. Wie dat wil kan ze overigens ook aansluiten op het stroomnet. Uiteraard werken al deze producten onderling samen. De Google Nest Hub bijvoorbeeld kan beeld weergeven van de camera’s en laat je weten wanneer de deurbel gaat. De nieuwe Nest Cams en de Doorbell zijn volledig geïntegreerd binnen de Google Home-app.

Valt de stroom of wifi uit, dan gebruiken de Nest Doorbell, Nest Cam batterij en Nest Cam Floodlight hun lokale opslagcapaciteit. Hier past een uur aan gebeurtenissen op. De Nest Cam bedraad neemt ook lokaal op wanneer het wifi-netwerk niet bereikbaar is. Zodra de verbinding weer gelegd is uploaden de apparaten de evenementen weer naar de cloud zodat je kunt zien wat er gebeurd is.

Prijs en beschikbaarheid

De batterij-aangedreven Nest Cam voor binnen en buiten gaat 199,99 euro kosten. De nieuwe Nest Doorbell (batterij) kost tevens 199,99 euro. Vanaf vandaag zijn beide producten vooruit te bestellen en vanaf 24 augustus liggen ze in de winkels. De Nest Cam Floodlight en de nieuwe bedrade Nest Cam volgen op een later moment. De prijzen hiervoor zijn nog niet bekend. De oudere Nest Cams zullen vervangen worden door de nieuwe modellen, maar de software-ondersteuning zal voorlopig nog wel blijven bestaan.