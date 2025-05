Audio-Technica AT-LPA2: Transparante platenspeler voor puristen

De AT-LPA2 is voorzien van een AT-OC9XEN Dual Moving Coil-element met een naakte elliptische naald en PCOCC-koperspoelen, wat resulteert in een gedetailleerd geluid met goede kanaalscheiding en lage vervorming. De rechte koolstofvezel toonarm is instelbaar voor VTA en azimut, heeft een snaar-anti-skatemechanisme en verwisselbare contragewichten.

Belangrijke kenmerken zijn het transparante acryl chassis en plateau, de handmatige bediening, het meegeleverde MC-element, de externe voeding, de optische snelheidssensor en de instelbare toonarm. De platenspeler heeft een phono-uitgang en verstelbare voetjes. Accessoires zoals kabels, een adapter en een stofkap zijn inbegrepen. De Audio-Technica AT-LPA2 is nu verkrijgbaar voor € 1.999.