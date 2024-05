Dit moet je weten over de nieuwe Mini-LED TV’s van Hisense (ADV)

Mini-LED

Net als vorig jaar, zet Hisense ook dit jaar opnieuw vol in op Mini-LED-technologie. Naast het bestaande assortiment Mini-LED TV’s wordt het aanbod uitgebreid met een betaalbare instap-optie. Voordat we dieper ingaan op de 2024 TV line-up, is het van belang om eerst te begrijpen wat Mini-LED precies inhoudt.

In tegenstelling tot de gebruikelijke lcd-led-technologie, waarbij traditionele achtergrondverlichting wordt gebruikt met leds ter grootte van een knoop, vervangt Mini-LED deze door duizenden minuscule leds ter grootte van een rijstkorrel, die het scherm gelijkmatig verlichten en in dimzones de helderheid kunnen aanpassen. Het grote voordeel hiervan is dat Mini-LED-televisies veel meer plaatselijke controle hebben over de helderheid en het contrast van het scherm. Donkere delen blijven donker terwijl heldere delen zeer helder kunnen worden weergegeven. Dit geeft Mini-LED een belangrijk voordeel ten opzichte van OLED, waarbij OLED weliswaar perfect contrast levert, maar Mini-LED het wint op het gebied van helderheid. Vooral voor kamers met veel lichtinval is dit een cruciaal argument. Overdag naar EK 2024 wedstrijden kijken? Dat is bij Mini-LED dus geen enkel probleem.