Brandstory: Mutrox Studios & Home Cinemas

Het afgelopen decennium was er sprake van een stevige opmars in de aandacht voor geluid en akoestiek. Het in het Zuid-Hollandse Numansdorp gesitueerde Mutrox is vanaf 2008 ÈÈn van de eerste die door deze aandacht een nieuw bedrijfsmodel zag ontstaan. Met een achtergrond in bouw en geluidsleer wordt er een bedrijf opgezet voor ontwerp en bouw van studioís, cinemaís en akoestiekverbetering in woningen. Waar Mutrox zich onder leiding van de vorige eigenaren in onderscheidde, is hun diepgaande kennis van akoestiek. Eind oktober vorig jaar vonden de oprichters dat het tijd werd om het stokje over te dragen en werden geschikte kandidaten gevonden in de ervaren Ronald Boelsma en Kaspar van den Brink. In dit verhaal de aangescherpte doelstellingen, de presentatie in hun bedrijfspand en als kers op de taart: een demo met het top high-end home cinema-systeem van het Deense Steinway Lyngdorf.

Om met het vervolg of beter gezegd het nieuwe Mutrox kennis te maken, begeef ik mij eind april op weg naar het bedrijfspand aan de Veerweg 1. Een onderkomen wat is gelegen op een kleinschalig bedrijventerrein en dat op zijn beurt weer grenst aan wijds akkerbouwgebied en de nabijgelegen jachthaven aan het Hollands Diep. Bij aankomst onder vrij warme en droge weersomstandigheden, parkeer ik mijn auto op de opvallend ruime parkeerplaats. Het boeiende aan het Mutrox-bedrijfspand, is dat de buitenzijde niet verraadt wat er binnen is te zien en te beleven. Een en ander wordt behalve de eenvoudige rechthoekige bouwstijl ook veroorzaakt doordat er aan de ontvangstzijde geen enkel zichtbaar raam te zien is. Eenmaal binnen blijken die er uiteraard wel degelijk te zijn, maar het geeft wel een wat vreemde eerste indruk. Het interieur blijkt al snel totaal het omgekeerde van het exterieur te zijn. Wauw, wat een enorm verschil. Het eerste wat mij opvalt is een omgeving die helemaal ‘hotel-chique’ toont, met warm naturel kleurgebruik en een enorm hoge graad aan raffinement. Met andere woorden weet eenieder die de drempel passeert, dat hij hier in goede handen is.