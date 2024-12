Komst Sonos streamingbox weer een stap dichterbij

De markt is al gevuld met heel wat smart tv-platformen, waaronder Android TV (Google TV), Amazon’s FireTV, Apple’s tvOS, LG’s webOS, Samsung’s Tizen en Roku OS. Onlangs zijn Titan OS, Whale OS en TiVo OS toegetreden tot het veld als onderdeel van de verschuiving naar advertentie-ondersteunde tv-interfaces.

En alsof dat niet genoeg is zal ook Ventura OS zich bij dit lijstje voegen. Het bedrijf achter Ventura is The Trade Desk, een van de grootste beursgenoteerde bedrijven in advertentietechnologie. Advertenties – en dataverzameling – vormen de basis van Ventura OS, dat volgens het bedrijf gebruikt zal worden in smart tv’s en streaming hardware van andere merken. Het bedrijf zal geen eigen hardware lanceren. Ventura moet volgens het bedrijf erachter een intuïtievere, boeiendere gebruikerservaring bieden, inclusief cross-platform content discovery, personalisatie, abonnementsbeheer en uiteindelijk minder (relevantere) advertenties.

Ventura zal naar verwachting in 2025 worden gelanceerd met partners als Disney en Paramount. Ook Sonos maakt nu deel uit van het project, maar warvoor het bedrijf het platform precies gaat gebruiken is nog niet duidelijk. Volgens Bloomberg is Sonos van plan om in 2025 een eigen streamingbox op de markt te brengen om te concurreren met Apple TV en Google TV Streamer.