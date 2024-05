Review: Philips Airfryer met twee manden (NA352) – ideaal voor het EK?

Wat is de Philips Airfryer met twee manden (NA352)?

Deze Philips Airfryer is in de basis een airfryer zoals je het zou verwachten; een losstaand apparaat dat je in het stopcontact steekt en waarmee middels hete lucht gerechten en snacks bereid kunnen worden. Het apparaat is voorzien van een aantal door Philips ontwikkelde technologieën, waaronder de Rapid Air-technologie. Deze optimaliseert de warmtecirculatie om niet alleen om het voedsel heen te gaan, maar er ook doorheen voor de beste resultaten: knapperig, mals, gelijkmatig gekookt voedsel. Daarnaast werkt de airfyer zuinger dan een oven, krijg je tot 90 procent minder vet binnen en is de maaltijd sneller bereid dan in een oven.

Uniek voor dit model zijn de twee manden; een grote en een kleine maand, met een totale inhoud van maar liefst 9 liter. De manden kunnen onafhankelijk van elkaar ingesteld worden, waardoor je dus eigenlijk een grote en een kleiner airfyer hebt, maar je kunt de manden ook koppelen, waardoor je een airfyer met een inhoud van 9 liter hebt. Via het touchscreen op de bovenzijde is alles in te stellen, zo ook het instellen van de temperatuur en tijd voor elke mand, of ze gelijktijdig klaar moeten zijn en of er tussendoor een melding moet verschijnen voor het schudden van een van de manden (of beiden). Ook kun je via het touchscreen vooraf ingestelde presets gebruiken, met vooraf ingestelde temperaturen en tijden voor verse friet, bevroren friet, kip, vlees, groenten, vis, cake en opnieuw opwarmen.

Tot slot is er de HomeID (voorheen NutriU) app. Hiermee krijg je stap-voor-stap begeleiding en honderden maaltijden met specifieke instellingen voor de airfryer. De Philips Airfryer met twee manden (NA352) heeft een adviesprijs van 199 euro.