Streamingtips #05 – Dexter: Original Sin, Knokke Off en Hit Man

Dexter: Original Sin (SkyShowtime)

De moordenaar Dexter was als volwassene een nogal markant figuur, maar hoe wordt iemand precies zo? We zien in Dexter: Original Sin hoe de bekende killer is geworden wie hij later werd. We zien hoe hij probeert zijn duistere kant de baas te blijven, terwijl hij kampt met trauma’s omdat hij zag hoe zijn moeder werd vermoord. In deze serie begint hij met zijn politiewerk, maar dus ook met wat ander werk wat hem een gevaarlijke man maakt. Michel C Hall is natuurlijk de ‘oude’ Dexter, maar in deze serie zien we Patrick Gibson als zijn jongere zelf.