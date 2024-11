Review: Dreame L10s Ultra Gen 2 – Robotstofzuiger met uitschuivende dweilarm

Stofzuigen en dweilen

We kiezen voor de eerste keer schoonmaken de standaardzuigkracht en de standaard hoeveelheid water voor het dweilen. Het valt direct op hoe stil deze robotstofzuiger is in vergelijking met andere modellen. Het geluidsniveau is echt niet heel hoog. Is de zuigkracht standaard voldoende om goed schoon te maken? Wat mij betreft niet helemaal. Een volgende ronde zetten we de zuigkracht wat hoger, maar ook daar valt op hoe stil de Dreame L10s Ultra Gen 2 eigenlijk nog steeds is. Er wordt wat beter schoongemaakt, maar ook nu zijn we net niet helemaal tevreden. We zetten de zuigkracht op Max en nog steeds is de robot niet heel erg luid. Het resultaat is overigens wel beter. Naast handmatig de sterkte van het stofzuigen en dweilen kiezen kunnen we ook kiezen voor Clean Genius, waarbij de robot zelf het vuil detecteert en de zuigkracht hier op aanpast. Dit lijkt vrij aardig te werken, maar we geven toch de voorkeur aan handmatig.

Hoe schoon is het precies? Daarvoor pakken we altijd onze Dyson V15 die met de groene laser voorop al het stof zichtbaar maakt. Grotere stukken en ook haren worden prima opgezogen, ook zand wordt goed meegenomen en is volledig weg. We hebben weer een mooi parcours neergelegd van diverse soorten viezigheden. Op het oog wordt alles dus meegenomen, maar toch heeft de Dreame L10s Ultra Gen 2 moeite met fijne stofdeeltjes. Deze worden niet allemaal meegepakt. Op het oog is het echt wel schoon, maar de Eufy Omni S1 Pro bijvoorbeeld maakt beter schoon op het gebied van fijne stofdeeltjes. Daar betaal je echter ook ruim twee keer zoveel voor.

Het dweilresultaat is goed, waarbij de unieke zwenkende rechterarm echt goed langs plinten en langs kasten zal dweilen. Daardoor komt dit model op plekken waar andere robotstofzuigers niet komen. De zwenkende arm is soms echter net een beetje te actief, want ook wanneer er niet gezwenkt moet worden zie je de arm soms zwenken, waardoor je niet altijd even rechte lijnen met dweilen krijgt. Als de arm uitgezwenkt is zit er altijd een strook in het midden tussen de beide roterende dweilborstels waar niet gedweild kan worden. Doordat er echter zo effectief en in zulke goede banen gereden wordt valt dit gelukkig niet zo op. Let wel dat je het schoonmaakmiddel echt moet toevoegen. Zonder schoonmaakmiddel is het dweilresultaat wat minder.

Er is echter één belangrijk punt waar deze robotstofzuiger echt op uitblinkt, zelfs boven modellen die drie keer zo duur zijn, en dat is de navigatie. Want zelden hebben we een robotstofzuiger in huis gehad die zo effectief weet rond te rijden. Bottleneck hier in huis is altijd de hoek onder de bank, waar het hele afgelopen jaar dat we diverse robotstofzuigers getest hebben geen enkel model wilde schoonmaken, de Dreame L10s Ultra Gen 2 ging er gewoon heen en maakte schoon zonder problemen. De Dreame L10s Ultra Gen 2 herkent tapijt en zal daar niet overheen dweilen, veters en kabels zijn tijdens de testperiode niet één keer opgezogen en botsen doet dit model al helemaal niet. De navigatie is echt perfect.