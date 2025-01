Teufel lanceert AIRY TWS PRO in-ear koptelefoon

De AIRY TWS PRO maakt gebruik van de krachtigste active noice cancelling van Teufel tot nu toe. De in totaal zes microfoons zijn in staat om omgevingsgeluiden nauwkeurig te herkennen. Het gegenereerde tegengeluid zorgt voor het typische noise cancelling-effect, waardoor omgevingsgeluiden vrijwel nauwelijks hoorbaar zijn. De AIRY TWS PRO past het niveau van geluidsonderdrukking dynamisch aan de omgeving aan.

De ruisonderdrukking kun je naar wens omzetten in versterking van het omgevingsgeluid. In de transparantiemodus vangt de AIRY TWS PRO het omgevingsgeluid op om het in versterkte vorm door te geven. Op die manier kun je alles om je heen duidelijk horen zonder de oortjes uit je oren te verwijderen. Dat komt goed van pas als je wilt weten wat er op het station of in de luchthaven wordt omgeroepen. De ruisonderdrukking en transparantiemodus kun je via de app of direct vanaf de oortjes bedienen.

Beide oortjes zijn voorzien van een aanraakknop waarmee tot drie functies kunnen worden geactiveerd. Standaard kun je met één tikje het afspelen starten en pauzeren. Met twee tikjes kun je naar de volgende track gaan en met drie tikjes een track terug. Als je op een van de in-ear oortjes tikt en je vinger een poosje op die positie houdt, kun je schakelen tussen ruisonderdrukking en de transparantiemodus. Naast het bedienen van de geluidsweergave kun je ook een spraakassistent te activeren om spraakinstructies aan je smartphone door te geven. Hoe de AIRY TWS PRO wordt bediend en hoe die klinkt kun je in de gratis app instellen.

Bij een gemiddeld volume en actieve ruisonderdrukking (active noise cancelling oftewel ANC) biedt de AIRY TWS PRO een speelduur van ruim vier uur voordat de batterijen in de oplaadbare energie moeten bijtanken. Met een opgeladen batterij bieden de oortjes een totale werkduur van meer dan 19 uur bij als ANC is geactiveerd. Zonder ANC gaan ze bij gemiddeld volume bijna acht uur mee, en met de hulp van de oplaadcase dan zelfs 32 uur.

De AIRY TWS PRO is in vijf kleuren verkrijgbaar. Naast de klassieke zwarte en witte uitvoeringen zijn de in-ears beschikbaar in de kleuren Misty Green, Steel Blue en Cosmic Teal voor 169,99 euro via teufelaudio.nl.