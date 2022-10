Netatmo Slimme Video Deurbel krijgt toch geen HomeKit Secure Video

In november 2020 zijn we in een review uitgebreid met de Netatmo Slimme Video Deurbel aan de slag gegaan. Een videodeurbel met op dat moment veel potentie, maar ook een model dat eigenlijk nog niet helemaal af was. Er ontbraken nogal wat functies, zoals opslag via Dropbox of ftp-servers en ondersteuning voor spraakassistenten. Netatmo is daarna echter vrijwel alle beloftes nagekomen, op één na. HomeKit Secure Video moest nog altijd komen, maar het bedrijf laat weten dat dit niet meer gaat lukken. In een uitgebreid bericht gaat het bedrijf in op de reden.

Netatmo gaat in op de samenwerking met Apple, de ondersteuning voor HomeKit en de ondersteuning voor HomeKit Secure Video voor de beveiligingscamera’s van het bedrijf. Dat was allemaal gelukt. Men kwam er achter dat integratie met de Netatmo Slimme Video Deurbel veel lastiger bleek dan verwacht.

De videodeurbel ondersteunt een overgrote meerderheid van de bestaande belcircuits. Van spanning van 8V tot 230V. Om dit te kunnen ondersteunen is de energieconsumptie van de videodeurbel maximaal 2W. Weersomstandigheden spelen een grote rol. De interne componenten moeten beschermd worden en tegelijk moet de energieconsumptie zo laag blijven. Een slim algoritmesysteem herkent beweging en kan mensen herkennen door tot 2 frames per seconde te analyseren. Zo kan met de interne hitte onder controle houden.

Energieconsumptie ging omhoog

HomeKit Secure Video vereist echter 30 frames per seconde. En Netatmo blijkt van alles geprobeerd te hebben en claimt het zelfs al werkend te hebben gekregen, maar de stap van 2 frames per seconde naar 30 frames per seconde bleek de gebruikerservaring niet ten goede te komen. De energieconsumptie van maximaal 2W ging hierdoor omhoog en men kreeg het niet onder controle. De deurbel raakte oververhit en de deurbel ging opnieuw opstarten of werd heel traag. Om hoe de deurbel gebouwd is in combinatie met de eisen van Apple voor HomeKit Secure Video heeft men na lang testen besloten om de stekker eruit te trekken.

Het verhaal van Netatmo klinkt logisch (voor de liefhebbers, je kan het hier helemaal nalezen), maar het is wel een domper voor de mensen die de Netatmo Slimme Video Deurbel hebben uitgezocht vanwege de ondersteuning voor HomeKit Secure Video. Dat komt dus niet meer.