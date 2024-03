Interview: Rhapsody 2.0 – Heerlijke, intense ervaring

Het interview

Maar wat iedereen denk ik vooral in hoge mate intrigeert, is het hoe en het waarom. Waarom wilden Harry en Gwen zo graag uit het zo succesvolle Hilversum weg? Verhuizen naar een meer dan 100 km verder gelegen locatie in de ‘middle of nowhere’? Zittend op zijn vertrouwde ronde kruk waar hij ook bij iedere demo op te vinden is, gaat hij van start: “Hoewel de beslissing voor dit prachtige pand hier in Overlangel absoluut een impulsieve move is geweest, is de oorsprong dat zeker niet. Zoals je weet hebben we in de Borneolaan altijd boven in het pand gewoond. De Rhapsody-villa is en was natuurlijk heel groot en de combinatie van wonen met daaronder je eigen winkel was in het begin natuurlijk ideaal. Maar net zoals bij iedereen die ouder wordt, veranderden ook mijn behoeftes. Het begon mij steeds meer te storen dat Gwen en ik te weinig ons eigen leven konden leiden. Want net zoals ieder ander gedachteloos de trap aflopen om voor jezelf wat te gaan doen, was er natuurlijk niet bij. Want zodra ik in beeld kwam was ik, ongeacht het tijdstip, meteen ‘de Harry van Dalen van Rhapsody’. Ik moest daardoor de hele tijd ‘aan’ staan en dat ging mij steeds meer tegenstaan. Hier in Overlangel is alles op afspraak en zijn we geen winkel meer maar een studio. Dat maakt een wereld van verschil. Ook is Rhapsody hier volledig gescheiden van het woonhuis, is er geen drukke stad maar een klein dorp en zijn we veel meer één met de natuur. Dus wanneer er geen afspraken zijn, die we helemaal zelf kunnen bepalen, wonen we net als ieder ander privé in een dorp. Dat is heerlijk en voelt enorm goed. Een ander punt voor de verhuizing was de grote groei van Spirit Connection. Hierdoor kwamen we steeds meer ruimte te kort en konden we een groot deel van onze collectie niet meer tonen. Als laatste moest het pand dringend verbouwd gaan worden. De milieueisen worden steeds strenger en buiten het gebruikelijke onderhoud, hebben we door de drukte van de winkel nooit de stap kunnen maken om het dan ook nog tegelijkertijd compleet te verbouwen. Maar zelfs dan woonden we nog steeds boven de winkel en dat is iets wat we dus niet meer wilden.”