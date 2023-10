Netflix groeit weer na aanpakken accountdelers

Nadat Netflix het aanpakken van het accountdelen/wachtwoorddelen heeft aangepakt is de streamingdienst in jaren niet zo gegroeid als in het afgelopen derde kwartaal van 2023, zo blijkt uit de nieuwe kwartaalcijfers. Er zijn bijna 8,8 miljoen abonnees bijgekomen en de streamingdienst zelf denkt dit voor een groot deel te danken te hebben aan het aanpakken van het accountdelen, naast het uitbrengen van nieuwe content en de uitbreiding naar nieuwe landen.

In heel 2022 kreeg de streamingdienst er ‘slechts’ 9 miljoen abonnees bij. In 2023 is men nu op weg naar ruim een verdubbeling van het aantal abonnees ten opzichte van vorig jaar. In totaal heeft de streamingdienst ongeveer 247 miljoen abonnees. Wereldwijd lijkt het stoppen van het accountdelen dus positief voor Netflix uit te pakken. In Nederland lijkt het echter averechts te werken, zo concludeerde marktonderzoeksbureau GfK eerder al. In Nederland zijn er juist minder mensen die naar een film of serie keken sinds het aanpakken van het accountdelen is ingevoerd.

Prijzen gaan ook weer stijgen

Of het ermee te maken heeft dat het wachtwoorddelen aanpakken in Nederland niet zo goed heeft uitgepakt weten we niet, maar de prijzen van Netflix gaan in verschillende landen wederom stijgen, maar niet bij ons. Het Basic-abonnement in onder andere de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot Brittannië stijgt met twee euro naar 11 euro per maand, terwijl het Premium-abonnement naar 20 euro per maand stijgt. Voorlopig stijgen de prijzen bij ons in ieder geval nog niet.