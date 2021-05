In november vorig jaar kon je de review lezen van de Netatmo Slimme Video Deurbel. De videodeurbel beschikt over een fraai en minimalistisch design, geeft prima beeld en geluid, beschikt over een duidelijke app en je hebt geen abonnement nodig. Geen maandelijkse kosten dus als je deze videodeurbel gebruikt! Toch hadden we ook een aantal flinke minpunten gevonden. Eigenlijk was de videodeurbel nog niet helemaal af, want er misten behoorlijk wat functies.

Zo miste er opslag via dropbox of ftp, maar deze mogelijkheid is inmiddels toegevoegd middels een update. Ook ondersteuning voor steamassistenten was al aangekondigd, maar ontbrak bij lancering. Tot nu toe dan, want Netatmo heeft vandaag de ondersteuning voor stemassistenten Google Assistant, Amazon Alexa en Apple Siri aangekondigd.

Slimme Video Deurbel-update rolt deze dagen uit

De komende dagen wordt de gratis update automatisch uitgerold naar de videodeurbel van Netatmo. Zo kun je straks de live feed van de videodeurbel laten zien op de Google Nest Hub of de Amazon Echo Spot of Show. Via een slimme speaker kan gewaarschuwd worden dat er iemand voor de deur staat. Deze kun je dus als extra gong gaan gebruiken. Middels deze updates is de videodeurbel van Netatmo eindelijk een volwaardig alternatief voor andere videodeurbellen geworden.