Matter in problemen? Wemo van Belkin trekt zich terug

Wemo, onderdeel van het bedrijf Belkin, heeft besloten om de ontwikkeling van Matter-producten voorlopig stil te zetten. Dat bevestigt de hooggeplaatste medewerker Jen Wei in een e-mail met The Verge. Het platform heeft volgens Wei “een positieve impact op de smarthome-industrie”, maar ondanks dat is het tijd om “een stap terug te nemen, te hergroeperen en keuzes opnieuw te overwegen”.

Tijdens CES 2022 kondigde Wemo trots aan Matter te gaan ondersteunen. Destijds leek het erop dat het smarthomeplatform daadwerkelijk medio 2022 gelanceerd werd, maar de lancering van de standaard werd destijds wederom uitgesteld. Sinds de bekendmaking van dat nieuws heeft het merk ondersteuning uitgebracht voor de Thread-standaard; dat is de onderliggende technologie van het beruchte platform.

Wemo trekt zich terug van Matter

Maar geen van de geüpdatete producten lijken in de nabije toekomst een update te krijgen die support Matter toevoegt. Hoewel de Thread-producten van Wemo veel voordelen van het smarthomeplatform aanbieden (een gemakkelijke installatie, lokale bediening, snelle werking), missen ze een cruciaal onderdeel. Ze werken namelijk alleen maar met Apple HomeKit, waardoor de smarthomeplatformmuren overeind blijven staan.

Heel vreemd is dat niet, aangezien Wemo, en Belkin in het algemeen, vaak nauw samenwerkt met Apple. Wanneer Apple ergens een software- of hardware-update voor uitbrengt, dan kun je er vergif op innemen dat Belkin daar op de één of andere manier rekening mee houdt.

De producten van Wemo en Belkin zijn vaak prijzig, maar doen wat ze beloven. Desondanks is het moeilijk om de concurrentie aan te gaan met veelal Chinese partijen, die soortgelijke producten kunnen aanbieden voor een veel lagere prijs. Toegegeven, dergelijke producten zijn vaak veel minder veilig, maar dat doet gebruikers vaak weinig.

De eerste scheuren zichtbaar?

Met de release van Matter is het zo dat de muren tussen de verschillende smarthomesystemen verdwijnen en dat het derhalve niet meer uitmaakt welke producten je van welke fabrikanten koopt. Alles moet onderling goed werken. Dat is enigszins slecht nieuws voor Wemo, die met redelijk onopvallende producten opgaat in de zee van het aanbod en dus mogelijk wat verkopen aan zijn neus voorbij ziet gaan.

Helaas heeft Wemo de keuze verder niet toegelicht, maar de bovenstaande speculatie ligt wel ergens in de lijn der verwachting. Dit is niet de eerste keer dat de ontwikkeling van Matter een scheur oploopt. Eerder maakte de CEO van Nuki al de opmerking dat de standaard aanvankelijk geen echte functievoordelen heeft, waardoor overstappen op dit moment geen prioriteit geniet.