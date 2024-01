F1 TV Pro gaat bijna (of meer dan) 100 euro per jaar kosten

As je nu een abonnement afsluit bij F1 TV Pro, een videostreamingdienst die helemaal in het teken staat van de formule 1-sport, dan ben je daar jaarlijks meer geld aan kwijt. Voortaan ben je daar namelijk op jaarbasis 95 euro aan kwijt, terwijl dit eerder nog 65 euro was. En als je een maandabonnement afneemt bij deze partij, dan gaat je dat 11,50 per maand kosten. Dan kom je uit op een jaarbedrag van 138 euro, en dan is het ineens heel aantrekkelijk direct een jaarabonnement af te sluiten.

Tenzij je natuurlijk besluit om het abonnement een paar maanden aan te houden. Zolang je dan onder die 95 euro blijft, dan ben je spekkoper. Maar ga je er in aantal maanden overheen, dan is het de moeite waard een jaarabonnement te overwegen. Ter vergelijking: eerder kostte het maandabonnement nog 8 euro per maand, dus ook die kosten zijn flink omhooggegaan. Met een abonnement op deze dienst is het mogelijk altijd naar de livewedstrijden van de verschillende formule 1-races te kijken.

Deze prijzen lijken vooralsnog alleen te gelden voor nieuwe abonnees. Dit zijn namelijk de bedragen die genoemd worden op de officiële website. Op dit moment is het niet duidelijk wanneer bestaande abonnees aan de beurt zijn. Voor nu lijkt het er echter op dat die voorlopig nog de oude prijzen kunnen betalen. Mocht dat inderdaad kloppen, dan is het nog even de vraag voor hoe lang dat aanbod geldig is. Je kunt overigens ook overwegen een abonnement op Viaplay te nemen. Want vanaf dit jaar kun je met dat abonnement ook naar nieuwe en oude F1-races kijken. Dat abonnement kost 16 euro per maand en is daarmee iets duurder — maar je krijgt er dan ook meer voor terug.

In het artikel ‘Viaplay of F1 TV Pro: welke moet je in 2023 kiezen om Formule 1 te kijken?‘ leggen we beide diensten naast elkaar in een vergelijking, zodat je hieromtrent mogelijk een betere keuze kunt maken.