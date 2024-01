Tijdens de IFA 2023 liet fabrikant Yale diverse slimme beveiligingsproducten zien. Vandaag is het nieuwe assortiment daadwerkelijk gelanceerd. Yale brengt een slim alarmsysteem, buitencamera’s, binnencamera’s en een slimme videodeurbel op de markt.

Slim alarmsysteem

Het alarmsysteem komt in diverse varianten op de markt. Geleverd wordt een basisstation, deur- en raamsensor, bewegingssensor, bedieningspaneel en een afstandsbediening. Je kunt ook kiezen uit een plusvariant van het starterspakket met twee deur- en raamsensoren en twee bewegingssensoren of een starterkit met sirene waar een buitensirene bijgeleverd wordt. Je bedient het systeem via de Yale Home-app en ontvangt realtime meldingen en kunt tot vier afzonderlijke beveiligingszones instellen. Horizon+ Technology zorgt voor een bereik tot 1 kilometer. Meer functionaliteiten zijn beschikbaar met een abonnement. Het abonnementsplan (aan te schaffen in de Yale Home app) biedt mobiele communicatie, beschikbaar als back-up of primaire communicatie om je systeem te verbinden, zelfs als je internet uitvalt, Automatische oproepwaarschuwing, waarbij maximaal drie personen een telefoontje kunnen ontvangen in het geval van een alarmactivering, evenals professionele bewaking via een derde partij.

Camera’s

De nieuwe slimme camera’s zijn volgens de fabrikant eenvoudig te installeren en kunnen op elk moment en vanaf elke locatie worden gebruikt en bediend. AI is hip en daarom vinden we ook kunstmatige intelligentie terug op de binnencamera en de buitencamera. Dankzij de ingebouwde AI-technologie in de camera’s kunnen gebruikers persoonsdetectie en aanpasbare zones en schema’s inschakelen. Deze AI-functies zijn beschikbaar zonder abonnement. Deze functies zorgen ervoor dat er minder valse of veel voorkomende meldingen naar de smartphone van de gebruiker worden gestuurd en dat bepaalde zones worden uitgesloten van opname. Wil je ook huisdier-, pakket- of voertuigdetectie en cloudopnames? Dan is een abonnement wel noodzakelijk.

Videodeurbel

De videodeurbel tenslotte houdt de voordeur voor je in de gaten. Meldingen worden in realtime naar de gebruiker gestuurd en je krijgt een oproep wanneer er iemand voor de deur staat. Zo mis je geen enkele bezoeker meer. Dezelfde voorwaarden qua abonnement voor de camera’s gelden ook voor de Yale videodeurbel. Persoonsdetectie en zones zijn altijd beschikbaar, maar een abonnement biedt extra AI-functies en opnames opslaan in de cloud.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe producten van Yale zijn per direct verkrijgbaar.

Starterskit voor het slimme alarmsysteem van Yale: 349,99 euro

Starterskit+ voor het slimme alarmsysteem van Yale: 389,99 euro

Starterskit met sirene voor het slimme alarmsysteem van Yale: 439,99 euro

Slimme buitencamera van Yale: 129,99 euro

Slimme binnencamera van Yale: 59,99 euro

Slimme videodeurbel van Yale: 159,99 euro

Een abonnement is verkrijgbaar vanaf 4 euro tot 10 euro per maand.