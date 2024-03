Review: NAD PP 2e – Klein en effectief

Verwacht bij de NAD PP 2e geen fraai afgewerkte behuizing of veel opties. Dit is een betaalbare phonoversterker met weinig kapsones. De metalen behuizing is heel functioneel maar wel degelijk, incluis voetjes om je meubel of hifi-apparatuur niet te beschadigen. De adviesprijs is 219 euro.

De kans is groot dat de PP 2e achter je muzieksysteem terechtkomt, of toch ergens meer in de achtergrond. Te ver weg moet je hem ook niet weer stoppen, want je moet nog altijd de power-knop indrukken om het te gebruiken. Wel handig is dat de NAD zich automatisch uitschakelt als er al een tijdje geen muziek gespeeld wordt. Zo zit het niet stroom te verbruiken als jij allang weer in bed ligt.