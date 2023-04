Google stopt met ondersteuning third-party smart displays

Gisteren kwam het al even voorbij in het nieuws over de games die gaan verdwijnen op de Nest Hub, maar vandaag gaan we even wat dieper in op de third-party smart displays die geen updates meer gaan krijgen. Google trekt namelijk de stekker wederom ergens uit. Op een supportpagina geeft Google (enigszins) duidelijkheid waar het precies over gaat.

Belangrijk: Google biedt geen software-updates meer voor deze smartdisplays van derden: Lenovo-smartdisplay (7″, 8″ en 10″), JBL Link View en LG Xboom AI ThinQ WK9-smartdisplay. Dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van videogesprekken en vergaderingen.

Google stopt met een aantal slimme displays

Per direct worden de third-party smart displays van LG, JBL en Lenovo niet meer ondersteund. De Lenovo Smart Displays van 7-inch, 8-inch en 10-inch (zie foto hierboven) krijgen geen updates meer, net als de JBL Link View en de LG Xboom AI ThinQ WK9. Deze slimme displays verschenen in 2018. Voorlopig blijven ze echter nog wel werken, maar je kunt je voorstellen dat bij grote veranderingen aan de kant van Google bepaalde functies niet meer (goed) werken. En dan is zo’n slim display dus gewoon niet meer goed te gebruiken. Deze slimme displays van derde partijen draaien op een ander besturingssysteem dan de Nest Hub van Google zelf en Google gaat ermee stoppen (Android Things). De eigen slimme displays blijven uiteraard wel gewoon werken en updates krijgen. Heb je een ander slim display dan diegene die hierboven genoemd worden? Zoals de slimme wekkers van Lenovo? Dan zit je voorlopig nog goed.