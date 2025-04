Bluesound Node Icon

Met een formaat van 220 x 84 x 193 mm is de Icon bescheiden van formaat en wijkt hiermee af van de, voor audioapparatuur, gebruikelijke 420 mm breedte. De verhoudingen zijn echter goed gekozen en geven deze Bluesound een krachtige uitstraling. Zoals gezegd voor de Icon een behuizing van zwart geanodiseerd aluminium in plaats van kunststof wat extra cachet en een betere geluidskwaliteit oplevert. Bij het uitpakken valt ook het gewicht in positieve zin op, het kleine kastje weegt maar liefst ruim twee kilo. Aan de voorzijde is deze Node Icon, als enige in de reeks, voorzien van een 5” non Touch fullcolour HD-scherm. Via de Bluesound app is het mogelijk de informatie die weergegeven wordt naar believen aan te passen of volledig uit te schakelen. De bovenzijde is licht afgeschuind en bevat 5 LED aanraaktoetsen en een volumeregelaar. Aan beide zijkanten van de Icon is een 6,3 mm hoofdtelefoonaansluiting te vinden. Geen gadget maar een serieuze optie door de THX-AAA versterkertechnologie. Eventueel kunnen beide aansluitingen gelijktijdig gebruikt worden maar de beste prestaties worden geleverd bij gebruik met één hoofdtelefoon. Door de plaatsing aan de zijkant blijft het front superstrak en opgeruimd, maar zijn de aansluitingen toch uitstekend bereikbaar. De overige aansluitingen bevinden zich aan de achterzijde. Meest opvallend in deze prijsklasse is de aanwezigheid van gebalanceerde (XLR) uitgangen naast de gebruikelijke RCA-aansluitingen. Naast analoog beschikt de Node Icon over een optische en coaxiale uitgang. Een USB-uitgang ontbreekt niet net als een subwoofer uitgang. Verder een optische en coaxiale digitale ingang, HDMI eArc, USB- C en uiteraard een Ethernet/LAN aansluiting.

Om de door Bluesound beloofde hoge prestaties waar te maken beschikt deze Node Icon over een dual mono DAC-ontwerp. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van twee ESS Sabre ES9039Q2M DAC’s, dezelfde als in de Node N132 wordt gebruikt maar dan dubbel uitgevoerd. Om de prestaties te optimaliseren maakt Bluesound gebruik van de QRONO d2a technologie van MQA Labs, welke sinds 2023 onderdeel van moederbedrijf Lenbrook Corp. Deze techniek corrigeert timingfouten tijdens de omzetting van digitaal naar analoog. Interessant is de mogelijkheid gebruik te maken van Dirac Live roomcorrectie software. Hiervoor dient wel een licentie aangekocht te worden en is een meetmicrofoon noodzakelijk om de ruimte in te meten. Bluesound biedt de licentie aan tegen een gereduceerd tarief en de meetmicrofoon kan als accessoire aangekocht worden. De correctie vindt plaats voor de omzetting van een digitaal naar analoog signaal wat ervoor zorgt dat je er niet alleen profijt van hebt als je gebruik maakt van de interne DAC maar ook aangesloten op een externe DAC. Met één restrictie dat de USB-uitgang Dirac Live niet ondersteunt. Natuurlijk is deze Bluesound Node Icon ROON ready en worden vele streamingdiensten ondersteund en is er voorzien in internetradio. Bluetooth 5.2 aptX Adaptive kan zowel een signaal ontvangen als verzenden. Alle beschikbare functies zijn te bedienen vanuit de onvolprezen en betrouwbare BluOS app.