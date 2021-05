Google’s Fuchsia OS rolt uit naar eerste versie Google Nest Hub

Fuchsia OS doet misschien nog wel ergens een belletje rinkelen, maar dat is toch al een hele tijd geleden dat we daar iets van gehoord hebben. In de zomer van 2016 werd bekend dat Google werkte aan een nieuw OS met de naam Fuchsia OS. In 2018 zou het mogelijk een allesomvattend besturingssysteem voor Google hardware moeten worden. Niet alleen voor smarthome-apparaten, maar ook als mogelijke vervanger van Android. Het bleef vervolgens stil, totdat eind 2020 bekend werd dat Google achter de schermen nog steeds door bleef werken aan het besturingssysteem.

Fuchsia OS zou een uniek besturingssysteem moeten worden. In tegenstelling tot Android en Tizen is het niet gebaseerd op de Linux-kernel (het centrale deel van een besturingssysteem). In plaats daarvan maakt het gebruik van een microkernel genaamd Zircon. Toch is nog altijd niet duidelijk wat Google precies van plan is met dit nieuwe OS. Het zou niet meer als vervanging moeten dienen voor Android of ChromeOS voor je Chromebook, maar wat dan wel?

Fuchsia OS vervangt Cast OS

Vandaag werd bekend dat Fuchsia OS komt naar de eerste versie van het slimme display, oftewel de eerste generatie van de Google Nest Hub. Een update rolt de komende maanden uit en moet het huidige Cast OS gaan vervangen door Fuchsia OS, zo laat 9to5Google weten. Qua functionaliteiten verandert er helemaal niets en de algehele ervaring moet precies hetzelfde zijn als voorheen. De display-ervaring zelf is gebouwd met Flutter en daar verandert niets aan. Wel geeft het Google de kans om het besturingssysteem op grote schaal te zien werken. Mogelijk heeft het bedrijf nog steeds grote plannen met het nieuwe besturingssysteem dat niet op Linux gebaseerd is.

De update zal de komende maanden uitrollen. Eerst naar gebruikers in het Preview Program, daarna wereldwijd naar alle gebruikers. En je zult er waarschijnlijk als gebruiker dus helemaal niets van merken.