Google Assistant games op je Nest Hub gaan verdwijnen

Google stopt met games op je Nest Hub, zo weet website 9to5Google. Alhoewel waarschijnlijk niet veel mensen de games gebruikten, is er nog altijd een speciaal tabblad op het slimme display met zogenaamde Google Assistant games, spellen waar ook je stem een grote rol in speelt. Google gaat volledig stoppen met games op je Nest Hub. Eerder stopte het bedrijf ook al met het updaten van de smart displays van derde partijen. Wat is er aan de hand?

Games gaan in juni verdwijnen

Wie swiped naar het tabblad ‘Games’ op de Nest Hub of Nest Hub 2 ziet al direct een bericht staan: “Games are going away”. Gelukkig blijft het nog wel mogelijk om te vragen naar bijvoorbeeld dierengeluiden. De echte ‘Featured Games’ gaan wel verdwijnen. Dit was sinds 2016 onderdeel van ‘Conversational Actions’ en was de eerste manier voor derde partijen om te ontwikkelen voor de Google Assistant en Nest Hub. Via Interactive Canvas konden ontwikkelaars vervolgens touch input voor games toevoegen. Het tabblad ‘Games’ gaat Google in juni van dit jaar verwijderen waarna de games niet meer beschikbaar zullen zijn. Het gaat hier met name om educatieve games.

Google wil meer focussen op Google Assistant voor Android en ontwikkelaars de mogelijkheid geven om stembediening toe te voegen aan Android-applicaties in plaats van een ervaring te ontwikkelen die alleen op de Nest Hub werkt. Via de zogenaamde ‘App Actions’ kunnen ontwikkelaars straks rechtstreeks stembediening toevoegen aan Android-applicaties en dit zou dan moeten werken op smartphones, tablets, smartwatches, Google/Android TV en zelfs in auto’s.