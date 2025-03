Klimax 360

Nadat Gilad de overtuigende Linn Selekt DSM / 150 luidspreker demo afrond door ook nog enkele mooie lp’s te draaien die op de bekende wijze de analoge deugden laten horen, verhuizen we naar wat het kroonjuweel van deze Linn show zou moeten zijn. Namelijk een demonstratie van het complete Linn Klimax 360 Exakt systeem. Het non-plus-ultra voor de echte Linn fanaat en het beste (en duurste) wat deze Schotse fabrikant kan aanbieden. Marcel vertelt mij vooraf dat zijn winkel eigenlijk geen echte hifi luisterruimte bezit, maar dat de door hem ontworpen home cinema bewust wel minder dan normaal gedempt is. Hierdoor zou hij volgens hem voldoende geschikt voor serieuze demo’s moeten zijn. Wanneer hij trots uitleg geeft over het kostbare topsysteem, heb ik als traditionele audiofiel toch het gevoel dat er wat mist aan deze configuratie. Ja, de Klimax 360 speakers zijn ronduit prachtig. Mooie organische vormen, compromisloos spuitwerk met een in mijn ogen schitterende kleur, state-of-the-art materiaalkeuze en ga zo maar door. Ook de top of the line Klimax DSM netwerkspeler gaat ondanks dezelfde vormtaal, kwalitatief qua techniek en materiaalkeuze veel verder dan zijn minder extreem geprijsde broers. Alleen waar is de rest? Waar zijn de voorversterker, phonotrap, DAC en eindversterker(s)? Nou, die zijn er niet! Juist bij hun duurste systeem is de Linn filosofie van integratie maximaal doorgevoerd. Want de 360 luidsprekers zijn niets anders dan een technologische tour de force. Met name omdat hier echt bijna alles in is ondergebracht. In tegenstelling tot de Linn 150 weergevers, is bij de 360 wel het bekende netsnoer aanwezig. Maar zijn hier behalve de eindversterkers, ook de DAC’s en het actieve wisselfilter geïntegreerd. Uiteindelijk is er maar één enkele kabel genaamd Exakt link die de Klimax DSM netwerkspeler verbindt met deze luidsprekers. Maar dan de weergave. Ja dit is duidelijk van een nog veel hoger niveau. Het overzicht, schaalgrootte, dynamische expressie en overtuigingskracht zijn bij het Trevor Horn album Echoes – Ancient & Modern met zanger Seal in de hoofdrol voor het nummer Steppin’ Out, ronduit indrukwekkend. De vele nuances, laagjes en het strak pulserende ritme, zorgen voor een hoge fun factor. Hoewel een stuk ouder krult het bekende Bali run van de formatie Fourplay de mondhoeken misschien nog wel verder omhoog. Ja, zo’n paar Linn Klimax 360 met de behorende Klimax DSM netwerkspeler is tot heel veel in staat. Heb ik hier nu alles gehoord tot waar dit systeem toe in staat is? Zeker weten van niet, want het is mij bekend dat home cinema ruimtes nu eenmaal eigenlijk zo’n beetje alle reflecties elimineren. Een noodzaak bij cinema toepassingen waarbij het geluidsbeeld en ruimtelijkheid door tal van luidsprekers om ons heen wordt gegenereerd. Alleen kan een stereosysteem daar niet op leunen en van profiteren en dat hoor ik toch best goed in deze setting. Maar wat maakt het verder ook uit. Het gaat hier vooral om een mooie eerste indruk en het is belangrijk dat het vooral thuis maximaal presteert.