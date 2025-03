Streamingtips #13 – Mufasa, Lubach en Bosch: Legacy

Dead Talents Society (Netflix)

De Taiwanese versie van Dead Poets Society? Het gaat in ieder geval om een jonge vrouw die is overleden en in 28 dagen moet leren hoe ze mensen kan laten schrikken. Dat is niet makkelijk, maar ze krijgt hulp van een voormalig popster. Hij is alleen niet de enige die wel oren heeft naar een nieuw ‘zieltje’ om te winnen. Het is griezelig, maar het is vooral comedy, dus zeker als je van het horrorcomedy-genre houdt, dan is dit een goede serie om te kijken. Ook als je er doorgaans niet zo van houdt, dan kan Dead Talents Society je nog verrassen.