Review: Sennheiser HD 550 – Allemansvriend

Een mooi beginpunt

Sennheiser benadrukte bij de lancering van de HD 550 dat deze koptelefoon ontworpen is om lang te dragen. Dat lijkt voor sommige lezers misschien wel een apart iets om te stellen, want zijn niet alle hoofdtelefoons gericht op comfort en lang gebruik? In de basis wel, maar er is ook meer te vertellen. Dat zinnetje heeft immers niet enkel betrekking op draagcomfort maar ook op het geluid. Heel wat audiofielere hoofdtelefoons zijn gemaakt voor kritischere luisteraars die met een sterke focus hun muziek consumeren. Dat is fijn als je echt zo wil luisteren, bijvoorbeeld ’s avonds laat om te ontspannen. Maar als je muziek wil terwijl je werkt of gamet kan zo’n koptelefoon vermoeiend worden, onder meer omdat bepaalde hogere frequenties extra geaccentueerd worden. Wat detailrijk heet, kan snel fel en vermoeiend worden.

De HD 550 is in die zin niet audiofiel. Het heeft een evenwichtigere sound, wat afstandelijk, waardoor je vlot kunt schakelen tussen passiever muziek verorberen en toch even ‘inzoomen’ als er een nummer langskomt dat je aandacht trekt.

Via de iFi Audio iDSD Phantom DAC/versterker krijg ik het gave drumwerk van Antonio Sánchez op de soundtrack van ‘Birdman’ dynamisch en ritmisch sterk aangeleverd. Het gaat er soms heel subtiel aan toe bij deze korte drum-only nummers, met zacht gespeelde strelingen over cymbalen en hi-hat. Dat krijg je goed mee via de Sennheiser, duidelijk maar ook niet té. Het klinkt ook heel ruimtelijk, zeker als de microfoon rond Sánchez beweegt bij ‘Doors and Distance’.

Z’n neutralere klank is een pluspunt als er meer experimentele of tegendraadse klanken langskomen, zoals in ‘Cro-Magnon Man’ van Squid. Langs een kant presenteert het de vele klanken en zanglijnen van deze track heel uniform, niets spring er echt uit, maar het is ook heel coherent. Je behoudt een goed overzicht en zo geniet je ook echt van het hele nummer. ‘Showtime’ is dan weer een typisch nummer dat op sommige draadloze hoofdtelefoons in elkaar gedrukt aanvoelt, hier staat de zang centraal zonder dat je de vele kekke geluidjes en ritmeversnellingen uit het oog verliest. Het is echt een allrounder, deze HD 550.

Liefhebbers van dikke bassen zullen wel even met de equalizer aan de slag moeten gaan. Niets mis met de basextensie van deze Sennheiser, maar het is wel erg clean. Dan mag er nog een streepje energie bij om ‘Get Lucky’ van Daft Punk of ‘Room of Fools’ van FKA twigs meer impact te geven. Het positieve is dat de kwaliteit van de driver dergelijke aanpassingen – altijd met mate – goed verteerd. Dat maakt de HD 550 een goed beginpunt voor iemand die dieper in headfi wil duiken en ook niet wars is van experimenteren met EQ’ing.