De beste smarthome-producten van 2023

Op het gebied van smarthome kunnen we 2023 als een tussenjaar zien. Nog altijd herstellende van Corona en de bijbehorende chiptekorten hebben we gewoon daadwerkelijk minder nieuwe producten gezien. Ten dele komt dat ook doordat enkele productgroepen grotendeels uitontwikkeld zijn. Een beveiligingscamera met een 4k-resolutie, kunstmatige intelligentie en intelligente meldingen kun je nu eenmaal beperkt doorontwikkelen. Het niveau is al goed. Veel fabrikanten kiezen gelukkig wel voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. Liever één of twee echt goede producten dan tien middelmatige producten. We hebben nauwelijks slechte smarthome-producten in 2023 gezien.

Alhoewel we meer uitgeven dan ooit aan smarthome (4,1 miljard in 2023 ten opzichte van 3,8 miljard in 2022), blijft de groei verder een beetje achter. Slechts een stijging van twee procent ten opzichte van 2022. Concreet betekent dit dat nu 59 procent van alle huishoudens tenminste één smarthome-product in huis heeft ten opzichte van 57 procent in 2022. Dit blijkt uit de Smart Home Monitor 2023 van onderzoeksbureaus Multiscope en GFK.

Iedere week komen we met de nieuwste reviews op het gebied van smarthome. Hierin testen we de nieuwste producten en ben je direct op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen. Wat moet je nu precies in huis halen op het gebied van smarthome-producten? In dit artikel geven we een overzicht van de best geteste smarthome-producten van 2023. De onderstaande slimme producten zijn als beste getest in onze reviews.