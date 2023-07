Review: Maxi-Cosi Connected Home – Voor de slimme babykamer

Installatie en de app

Voordat we per product kijken wat de Connected Home-serie precies te bieden heeft, kijken we eerst even naar de installatie en de app. Je download de Maxi-Cosi-app in de PlayStore (Android) of App Store (iOS), maakt een account aan (of koppel makkelijk met je Google-account) en kunt producten gaan toevoegen. De Maxi-Cosi Connected Home-serie werkt via wifi (alleen 2.4Ghz) en het is in feite alleen op het plusje drukken, het juiste product selecteren, wifi-netwerk kiezen en wachtwoord invullen en je bent klaar. Dat is het idee tenminste.

Het initiële zoeken gaat via bluetooth, maar helaas krijg je daar geen pop-up vanuit de app voor om toestemming te geven. Zelfs als je handmatig bluetooth aanzet werkt het niet. Je moet echt naar de app-rechten op de instellingen van je telefoon en ‘Apparaten in de buurt’ op ‘Toegestaan’ zetten, anders wordt het product niet gevonden. De meeste mensen zullen dit wellicht altijd al aan hebben staan, maar wij dus niet. Er zijn ook verder weinig problemen bekend met de installatie van deze producten, dus dit zal bij de meeste mensen niet spelen. Voor ons was het even flink zoeken om de producten daadwerkelijk te kunnen installeren, maar zodra het eerste product geïnstalleerd was via de app ging de rest ontzettend makkelijk.

De Maxi-Cosi-app ziet er op het eerste gezicht erg overzichtelijk uit. Dat klopt ten dele. Zo zit er verschil tussen een gemaakte babykamer en een gekoppeld kind. Logisch als je twee of meer kinderen hebt, maar bij een enkel kind is het even zoeken. Zo had ik het ene product op het thuisscherm onder de gemaakte kinderkamer staan en de andere stond er niet in. Het is ook nu weer even zoeken hoe je dat moet oplossen, maar heb je de app eenmaal naar wens ingedeeld dan is het geheel vrij overzichtelijk en kan iedereen ermee overweg. Geïnstalleerde producten verschijnen op het thuisscherm, maar ieder product heeft ook zijn eigen omgeving waar je de specifieke eigenschappen van dat product kunt bekijken en het product kunt bedienen. Dit zit goed in elkaar, maar met name bij de See Babyfoon en de Soothe Licht en Geluid komen we een grote ergernis tegen. De vertaling is op sommige vlakken echt dramatisch. Nederlands en Engels door elkaar, wel hoofdletters geen hoofdletters en hier en daar duikt er nog een andere taal op. Het persoonlijk profiel in de app waar je onder andere je wachtwoord kunt wijzigen heeft de naam ‘Rekening’. Hoe dan?

Gelukkig doet dat niets af van de werking van de app, want eigenlijk missen we qua mogelijkheden niets. Je kunt zelfs je eigen routines maken en de vier verschillende producten met elkaar samen laten werken. Dat gaat heel gemakkelijk via een als/dan-principe. Kies een bepaalde trigger en voeg daar een actie aan toe. Merkt de See Babyfoon geluid op wanneer de baby aan het huilen is? Laat een muziekje afspelen en een lampje branden met de Soothe Licht en Geluid. Je kunt triggers kiezen als het weer verandert, wanneer de locatie verandert, een schema maken of een apparaatstatus kiezen als inschakelen of bewegingswaarschuwingen. Niet overal zie ik helemaal het nut van in, maar het is fijn om volop keuze te hebben en hiermee te experimenteren. Het zijn tenslotte slimme producten die taken kunnen overnemen als je ze goed instelt. Smarthome staat voor gemak. De producten in combinatie met de app werken goed en betrouwbaar. Er zijn verhalen bekend van gebruikers die de app erg traag verbinding vinden maken met de camera. Dat hebben wij niet meegemaakt tijdens de testperiode van enkele weken. Een goed, snel en betrouwbaar wifi-netwerk is altijd de basis van dergelijke slimme producten.