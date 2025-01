Review: Master Fidelity NADAC D DAC en C clock

Eerste kennismaking

En daar staan ze dan, twee in mijn ogen werkelijk prachtig vormgegeven apparaten met een uitstraling en pride of ownership zoals ik dat nog niet bij eerder bij DAC’s en externe klokken ben tegengekomen. Het is een bijzondere kruisbestuiving die de vroegere professionele Merging producten en understatement high-end uitstraling in één stijl integreert. Behalve de oersolide uit dikke blank aluminium panelen vervaardigde behuizing, waarin op het front het Master Fidelity logo en de typenaam zijn uitgefreesd, eist verder het grote en bijzonder scherpe en kleurrijke display op beide apparaten meteen de aandacht op. Het blijkt om een zogenaamde MIPI-display architectuur te gaan en dat is een andere naam voor een displaytype wat vooral veel in smartphones wordt gebruikt! Ik heb dit nog niet eerder gezien binnen een audio ontwerp en dat is best vreemd. Met name omdat de voordelen legio zijn. Want het beeld is niet alleen prachtig kleurrijk en haarscherp, maar het kan ook niet inbranden en nog beter, werkt net als in onze smartphone en tablet als een aanraakscherm. Dus buiten de fysieke aan/uit schakelaar op de achterzijde bedien je verder alles met deze touchscreen. De enige andere extra functionaliteit is te vinden op de voorzijde van de NADAC D (DAC) en dan gaat het om één 4,4 mm mini jackplug voor gebalanceerde aansturing van een hoofdtelefoon, en nog een 6,35 mm exemplaar voor ongebalanceerde aansturing. Een infrarood oog voor de bijbehorende metalen afstandsbediening rond tenslotte de voorzijde af. Vermeldenswaard is verder nog dat alleen met het Ravenna protocol en de USB-ingang van de maximale resolutie gebruik kan worden gemaakt. In PCM is dat 32 bit 384 kHz en in DSD is dat 512. Wilt u gebruikmaken van AES, S/PDIF of Toslink, dan is het maximale formaat 24 bit 192 kHz in PCM en DSD 64.