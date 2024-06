Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

OP DE COVER

Brandstory: Mutrox Studios & Home Cinemas – Nieuwe eigenaren, aangescherpte doelstellingen en een Steinway Lyngdorf home cinema

Het afgelopen decennium was er sprake van een stevige opmars in de aandacht voor geluid en akoestiek. Het in het Zuid-Hollandse Numansdorp gesitueerde Mutrox is vanaf 2008 eenn van de eerste die door deze aandacht een nieuw bedrijfsmodel zag ontstaan. Met een achtergrond in bouw en geluidsleer wordt er een bedrijf opgezet voor ontwerp en bouw van studioís, cinemaís en akoestiekverbetering in woningen. Waar Mutrox zich onder leiding van de vorige eigenaren in onderscheidde, is hun diepgaande kennis van akoestiek. Eind oktober vorig jaar vonden de oprichters dat het tijd werd om het stokje over te dragen en werden geschikte kandidaten gevonden in de ervaren Ronald Boelsma en Kaspar van den Brink. In dit verhaal de aangescherpte doelstellingen, de presentatie in hun bedrijfspand en als kers op de taart: een demo met het top high-end home cinema-systeem van het Deense Steinway Lyngdorf.

BACKGROUND

Thread border router – Wat is het en heb je er een nodig?

Nu Matter een standaard wordt waar iedereen met een smarthome rekening mee moet houden, is er nog een term die we steeds vaker voorbij zien komen; Thread. Om Thread te gebruiken is er een Thread border router nodig, maar wat is dat precies?

Vakantietijd, VPN-tijd!

De vakantietijd komt er weer aan. Dit betekent dat velen met allerlei aan internet hangende apparaten op reis gaan. Niks mis mee, maar online gaan in den vreemde is lang niet altijd veilig. Een VPN gebruiken maakt het allemaal een stuk safer. En biedt bovendien nog extra voordelen!

Spatial computing en smart LED-panelen – Twee trends die het smarthome ingrijpend zullen veranderen

De komende jaren zullen ruimtelijk computeren, Virtual/Augmented Reality en slimme LED-panelen de domotica naar een geheel nieuw niveau tillen. Een ware revolutie in het smarthome bij zowel de bediening, de leef & werkbeleving als entertainment en gaming. Momenteel gaat de aandacht vooral uit naar de mogelijkheden bij ruimtelijke VR-brillen zoals de Apple Vision Pro voor het mengen van de live omgeving met AR voor entertainment. Dergelijke headsets voor spatial computing hebben echter de potentie om het gehele smarthome als een immersive computer te bedienen en te beleven. Slimme LED-panelen met motion tracking maken elke gewenste realtime HIRES natuurlijk gekleurde omgeving op de muren, plafond en vloeren aan.

INTERVIEW

Bart van Vreedendaal – Kennismaking met KlankBart

KlankBart is het bedrijf van Bart van Vreedendaal en richt zich voornamelijk op de custom installer, de hifi-dealer en de markt voor kantoren. Artikelen zoals projectoren, schermen, bioscoopstoelen en communicatie-oplossingen kunnen geleverd worden, maar het gaat ook om advies bij de inrichting van thuisbioscopen of zakelijke projecten. De consument kan de producten bestellen via de hifi-dealer. Advies, het ontwerp van een thuisbioscoop en de bouw daarvan gaat meestal via een installer, die dan samenwerkt met KlankBart. Hieronder de weergave van een gesprek met Bart over zijn bedrijf en de ontwikkelingen in de markt.

HOMEAUTOMATION

Zo gebruik je slimme producten op een veilige manier

Hoe gebruik je slimme producten op een veilige manier? En hoe zit het met de wetgeving vandaag de dag? In dit artikel geven we tips over de beveiliging en het behoud van je privacy bij slimme apparaten.

TESTED

Marantz CINEMA 30 – Ouderwets genieten

In het vroege voorjaar van 2024 ontvangen we de gloednieuwe Marantz CINEMA 30 home cinema receiver op de redactie. Deze nieuwe referentie receiver volgt de veel geprezen SR8015 van de fabrikant op en is voorzien van zo ongeveer alle features waar de filmliefhebber, gamer Èn muziekliefhebber blij van wordt. Ten opzichte van zijn voorganger is de toevoeging van Dirac Live roomcorrectie misschien wel het grootste verschil. In hoeverre is dit een reden om te upgraden? Uw auteur gaat er even lekker voor zitten.

Yale Slimme Videodeurbel – Betrouwbaar en razendsnel

In deze review gaan we aan de slag met de Yale Slimme Videodeurbel. Deze robuuste videodeurbel beschikt over AI-functies en kan zowel bedraad als via de ingebouwde batterij gebruikt worden.

PRODUCTNEWS: Quartz AV & Audio Video Automation

REPORT

Cinemawall – Bioscoopgeluid in een designmeubel aan de muur

Mensen die een soundbar overwegen een veel beter alternatief geven dat stukken beter klinkt Èn prachtig past in het interieur. Dat is het idee achter de Cinemawall, een volledig personaliseerbaar designmeubel met ingebouwde audio dat rond je tv hangt. Ik trok naar Reference Sounds om wat meer over het concept te leren.

