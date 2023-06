Tweede generatie Ring Indoor Camera komt met privacy cover

De nieuwe Ring Indoor Camera lijkt niet zoveel te verschillen van de vorige generatie, behalve dat je aan de zijkant de privacy cover ziet zitten. Deze kun je voor de camera draaien wanneer dat nodig is en moet een extra beschermingslaag van privacy en beveiliging bieden. Wanneer deze (handmatig, dat wel) voor de cameralens wordt geplaatst worden de audio- en video-opnamen uitgeschakeld.

De tweede generatie Ring Indoor Cam heeft verder alles wat je van een dergelijke beveiligingscamera mag verwachten. Zo biedt dit model 1080p HD-video en tweerichtingscommunicatie. Je krijgt notificaties op je smartphone en kunt direct het livebeeld bekijken. De camera beschikt verder over geavanceerde bewegingsdetectie, realtime meldingen, instelbare bewegingszones, nachtzicht en ondersteuning voor Amazon Alexa.

Je sluit de camera via netvoeding aan en kunt de camera neerzetten op het voetje, maar ook ophangen aan de muur. Via Ring Protect, het abonnement van Ring, krijg je extra mogelijkheden tot je beschikking. Denk bijvoorbeeld aan Advanced Pre-Roll, waarbij je ook de aanleiding van een bewegingsmelding kunt zien. Zo mis je niets van de gebeurtenis. Vanaf 3,95 euro per maand sla je video’s op en kun je ze delen. Je kunt 180 dagen onbeperkt beelden in de cloud opslaan. Bij aankoop ontvang je 30 dagen gratis Ring Protect.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe Ring Indoor Camera van de tweede generatie is per direct beschikbaar voor 59,99 euro. Je kunt de privacy cover voor 11,99 euro ook aanschaffen voor de eerste generatie van de camera.

