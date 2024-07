Videoland verhoogt de prijzen met een euro per maand

Streamingdienst Videoland gaat de prijzen verhogen voor alle drie de abonnementen. De Nederlandse streamingdienst heeft een Basisabonnement met reclame voor 4,99 euro per maand, een Plus-abonnement voor 9,99 euro per maand en een Premium-abonnement voor 11,99 euro per maand. Het verschil tussen Plus en Premium is het aantal apparaten waar je tegelijk op kunt kijken, namelijk twee bij Plus en vier bij Premium.

Het Basisabonnement gaat per 26 augustus naar 5,99 euro per maand, het Plus-abonnement naar 10,99 euro per maand en het Premium-abonnement naar 12,99 euro per maand. De streamingdienst heeft een hulppagina online gezet over de prijsverhoging. Volgens de streamingdienst is het nodig om de prijs te verhogen omdat ze nog meer exclusieve series, films en documentaires van eigen bodem én internationaal aan willen bieden.

Ieder jaar een euro erbij?

Abonnees zijn inmiddels per email op de hoogte gebracht van de prijsverhoging. Mocht je de email nog niet ontvangen hebben, dan ga je die eerdaags nog krijgen. Per 26 augustus ga je de nieuwe prijs betalen. Vorig jaar zijn de prijzen van het Plus- en Premium-abonnement ook al met een euro omhoog gegaan. Een jaar eerder hetzelfde verhaal, ook toen gingen de prijzen van het Plus- en Premium-abonnement met een euro omhoog. Zo lijkt het inmiddels alsof we een jaarlijkse verhoging van een euro kunnen verwachten van streamingdienst Videoland.