Verslag High End München 2024

Naar jaarlijkse gewoonte vindt in het weekend dat in Beieren Vaderdag en Hemelvaart plaatsvindt de High End-beurs (HEM) plaats. Dé belangrijkste audiobeurs ter wereld, opgesplitst in twee dagen voor zakelijke bezoekers en twee dagen wanneer iedereen welkom is. Hoewel de naam High End wat exclusiever overkomt dan het evenement in werkelijkheid is, is het wél effectief gewijd aan hifi. En dan vooral het luisteren in stereo, want ondanks alle pogingen van sommige standhouders om ook jongere generaties aan te spreken blijft de insteek vaak traditioneel.

Al loert surroundgeluid hier en daar wel om de hoek. Er waren bijvoorbeeld de demonstraties van Porcupine Tree-muzikant Steve Wilson, die zijn spectaculair Atmos-systeem (zeventien speakers, vier subwoofers) naar München meebracht om lezingen over ruimtelijke audio en muziek te geven. Of Trinnov, die samen met Perlisten een THX Dominus 11.1.6-bioscoop (met acht potige D15S-subs) bouwde om een update aan hun WaveForming-algoritme te demonstreren. Bij Yamaha zagen we dan weer hun True-X soundbar opgesteld – een soundbar op deze beurs, dat is pas echt zeldzaam (en durven!). De Soundbar die Steinway Lyngdorf voorstelde telt eigenlijk niet mee, aangezien het een fors toestel betreft met kloeke drivers. De prestaties stonden ook op een veel hoger niveau dan wat je van de naam ‘soundbar’ zou verwachten. Bij Primare kon je dan weer een van de weinig surroundcomponenten op deze beurs ontdekken. De SPA25 AV-receiver die vorig jaar met een EISA Award ging lopen, stond hier naast de nieuwe SP25 AV-processor te blinken. Het biedt 11.2 pre-outs, te koppelen aan je favoriete meerkanaals-eindtrap. Primare zou natuurlijk zelf de A35.8 suggeren.

Kortom, de High End-beurs blijft vooral een hoogmis voor iedereen in de hifi-industrie en liefhebbers van beter geluid. Er is echt heel veel te zien, en daarom bleven we dit jaar rondhangen tot zaterdag, de eerste publieksdag. Het is boeiend om mee te maken hoe de hallen dan volstromen met echte enthousiaste hifi-liefhebbers. Het is zeker niet slecht dat de aanwezige audiomerken na twee dagen feedback van pers en insiders, dan ook eens de mening van de uiteindelijke doelgroep te horen krijgt, lijkt ons. In totaal kwamen er dit jaar 22.000 bezoekers langs in het MOC-gebouw.