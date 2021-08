Review: Google Nest Cam (batterij) – binnen en buiten te gebruiken

Wat is het?

De nieuwe Nest Cam is de opvolger van de Nest Cam Outdoor en moet de Nest Cam Outdoor en Nest Cam Indoor eigenlijk combineren in één apparaat: De Nest Cam (outdoor of indoor, batterij). Je kunt dit model dus binnen én buiten gebruiken, maar er moet wel gezegd worden dat je hem eigenlijk niet neer kunt zetten binnen. Je moet hem of aan de muur hangen of een optionele Nest Stand aanschaffen. De beveiligingscamera brengt je middels notificaties op de hoogte van gebeurtenissen in en rond je huis. Uiteraard heb je overal toegang tot een liveview, waardoor je je eigen huis dus goed in de gaten kunt houden.

De nieuwe beveiligingscamera is weerbestendig en geeft dit keer veelzijdigere meldingen voor beweging, personen, dieren en voertuigen. In tegenstelling tot de vorige Nest Cams kun je dit model ook zonder Nest Aware-abonnement gebruiken. Dan heb je de beschikking over 3 uur videogeschiedenis van gebeurtenissen aan de hand van videoclips. De vorige modellen gaven enkel 3 uur lang stilstaande beelden. Daar had je zonder abonnement dus weinig aan.

De beveiligingscamera heeft de beschikking over 1080p HD-video met HDR en nachtzicht, een kijkhoek van 130 graden met beeldverhouding van 16:9, tweewegcommunicatie, neemt tot 1 uur op wanneer de stroom en wifi is uitgevallen en kun je zowel op de ingebouwde batterij als via netvoeding gebruiken. Via een Nest Aware-abonnement krijg je tot 60 dagen videogeschiedenis en opslag in de cloud, gezichtsherkenning en slimmere meldingen.