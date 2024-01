Review: Canor Audio Virtus I2 – Een warme gloed maar ook kracht

Hup, oranje

De Virtus I2 presenteert zich als typisch een Canor-versterker. En dat is zeker geen slechte zaak. Al helemaal niet als je niet zo dol bent op de retrodesigns die er bij de meeste buizenversterkers wordt gehanteerd. Elegante lijnen en een hedendaags design betekenen dat je weliswaar geen gloeiende buizen te zien krijgt, maar wel een gestroomlijnd apparaat.

Zoals gebruikelijk bij Canor kun je de versterker in twee kleuren krijgen: een zwart of zilver geborsteld aluminium, met bovenaan kunstig aangebrachte uitsparingen waardoor je de buizen kunt zien. Vorig jaar bezochten we de Canor-fabriek in Prešov (Oost-Slovakije, bij het Tatra-gebergte), en ontdekten op twee locaties een verrassend hoogtechnologische productie. In één fabriek ligt de nadruk op alles wat met chips en printplaten te maken heeft, bij een ander, groter gebouw gebeurt assemblage van de toestellen en de fabricage van de metalen behuizingen. De productie bij Canor is, onder meer door dat OEM-werk, op veel grotere schaal dan bij andere fabrikanten. We waren verbaasd bij het zien van onder meer een grote installatie voor het anodiseren van metalen panelen, iets dat de meeste merken overlaten aan een gespecialiseerde toeleverancier.

Bij beide kleuruitvoeringen van de Virtus I2 loopt er een zwarte glasstrook over de hele breedte van de voorkant, met daarachter een display in dot-matrix-stijl. Ook dat zie je bij bijna alle Canors. Het merk hanteert zelfs zo consistent dat je probleemloos apparaten uit de hogere of lagere lijn kunt combineren met de Virtus I2. Dat is handig, want de Premium-lijn mist momenteel bijvoorbeeld een DAC. Die vind je wel bij de goedkopere Performance-lijn, in de vorm van de DAC 2.10 die een ESS-chipgedeelte aanvult met buizenversterking. Als je kijkt naar wat er in de Premium-familie nog beschikbaar is qua bronnen, dan is er een fraaie cd-speler met buizentrap (de CD 1.10) en de gloednieuwe gebalanceerde Asterion V2 phono-voorversterker. Met, jawel, buizen. We gaven het al aan: het merk is echt dol op buizentechnologie.