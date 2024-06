Nuki breidt Smart Hosting Service uit met openingsoptie via weblink

Fysieke sleutels hoeven niet overhandigd, verstopt of in een kluis opgeborgen te worden en kunnen dus niet verloren raken. Verhuurders en gasten kunnen op elk moment (laten) inchecken. Voorheen ontvingen gasten ofwel de toegangscode voor een Nuki Keypad of een uitnodigingslink waarmee ze het slot via de Nuki-app konden ontgrendelen. Dat laatste betekende dat iedereen de app moest downloaden en installeren. Deze opties worden nu uitgebreid met “Openen via weblink”. Gasten ontvangen hun Nuki-link per e-mail of een bericht op hun mobiel en openen de deur met een klik op de link.

Net als bij alle andere openingsopties is elke Nuki weblink alleen geldig tussen check-in en check-out. Technisch gezien wordt de deur geopend via een weblink in plaats van Bluetooth. Dit werkt als een afstandsbediening, maar dan via het internet. Door de locatievergelijking tussen de smartphone en Nuki kan de huurder alleen in de onmiddellijke nabijheid het slot openen. Verhuurders behouden altijd de volledige controle en kunnen koppelingen wijzigen of deactiveren indien nodig, bijvoorbeeld als gasten vroegtijdig vertrekken. Gasten kunnen de link als virtuele sleutel met elkaar delen.