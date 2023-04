Vereisten voor een babymonitor

Een ouderwetse babyfoon laat je weten wanneer je baby wakker is en bijvoorbeeld ligt te huilen. Via de speaker kun je dit gewoon horen. De meeste slimme beveiligingscamera’s zijn hier dan ook niet geschikt voor. Ze reageren wel op beweging, waarbij je dan een notificatie krijgt op je smartphone, maar meestal niet op geluid. Huilt je baby? Dan krijg je dit dus niet te horen, tenzij je continue de live-verbinding aan laat staan. Je hebt dus een slimme beveiligingscamera nodig die ook laat weten wanneer er geluid wordt gedetecteerd, zodat je gewoon je smartphone normaal kunt gebruiken als de baby ligt te slapen. Daarnaast is het ook fijn dat er tweewegcommunicatie aanwezig is. Je hoort niet alleen de baby, maar de baby kan ook jou horen. Enkele jaren geleden was het nog lastig om een beveiligingscamera te vinden die op geluid kan reageren, maar tegenwoordig is dat het probleem niet meer. Merken als Arlo, Eufy en Google hebben beveiligingscamera’s in het assortiment die op geluid kunnen reageren. Belangrijk om te weten is dat deze beveiligingscamera’s niet ontworpen zijn om als babymonitor te gebruiken, maar door de functies waar ze over beschikken kunnen ze wel heel goed gebruikt worden als babymonitor.

Vind je een beveiligingscamera gebruiken als babyfoon toch te spannend? Er zijn natuurlijk ook heel veel goede dedicated slimme babymonitors te koop. Deze komen standaard met een camera en een los display en maakt dus geen gebruik van de smartphone. Soms kunnen ze nog even extra’s functies beschikken om bijvoorbeeld white noise af te spelen of als lampje in het ledikantje. Wil je niet besparen op het monitoren van je baby? Dan raden we je aan om geen goedkope wifi-babymonitoren of wifi-babyfoons te kopen. In feite zijn dit veredelde beveiligingscamera’s met een leuk uiterlijk, maar kunnen ze niet eens op geluid reageren. Kies dus voor een dedicated slimme babymonitor of een beveiligingscamera van goede kwaliteit. In dit artikel richten we ons op deze laatste categorie en kijken we naar de combinatie beveiligingscamera en smartphone. De volgende slimme beveiligingscamera’s voldoen aan de eisen voor een liveview, nachtzicht, tweewegcommunicatie en notificaties bij beweging én geluid en verdienen een terechte plek in de lijst voor beste babyfoons in combinatie met je smartphone.