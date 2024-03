Streamingtips #11 – Girls5eva, Champions en Jehovah

Girls5eva (Netflix)

Streamingdiensten lijken in de nasleep van internationale vrouwendag nog vol in te zetten op series en films rondom vrouwen, zo ook Netflix met een nieuw seizoen van Girls5eva. Deze lekker wegkijkende comedy over een meidengroep die een comeback maakt is vooral charmant door de leuke cast van Sara Bareilles, Paula Pell, Busy Philipps en meer. Daarnaast is het een soort coming of later age-verhaal dat voor veel mensen ook heel herkenbaar is, en origineel, wat het een heel fijne serie maakt.